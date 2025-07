PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbrüche+++Sachbeschädigungen+++Gefährliche Körperverletzungen+++Auto gegen Baum gefahren+++

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Diebstahl eines E-Scooters

Bad Homburg-Kirdorf, Friedrich-Rolle-Straße Freitag, 04.07.2025, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einen E-Scooter welcher vor dem Haus des Geschädigten am Freitag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr abgestellt war. Der Scooter der Marke Zamelux verfügt über eine Besonderheit in Form einer orangen Elektrohupe. Der Wert des Gefährts wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 906172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an geparktem Mercedes

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße

Freitag, 04.07.2025, 22.50 Uhr

Die Geschädigte hatte ihren Mercedes auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße abgestellt. Gegen 22. 50 Uhr näherte sich eine Gruppe Jugendlicher dem Fahrzeug. Eine Person aus der Gruppe warf sich auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Infolge dessen entstand eine Delle mit einem Ausmaß von 44 x 83 cm. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Hugenottenstraße. Zeugen konnten die Tat beobachten, so dass sich Hinweise auf einen möglichen Täter ergaben. Demnach handelt es sich bei diesem um eine männliche Person, ca. 18-19 Jahre alt, groß, blonde Haare, war bekleidet mit Shorts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Hinweise zur Identität des möglichen Täters nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung

Friedrichsdorf, Prof.-Wagner-Straße

Sonntag, 06.07.2025, 01:10 Uhr

Ein 53-Jähriger Mann geriet am Sonntag, 06.07.2025, gegen 01:10 Uhr mit zwei männlichen Personen in verbale Streitigkeiten. Diese liefen aus bisher ungeklärten Umständen aus dem Ruder. Die zwei Beschuldigten schlugen so dann auf den Geschädigten ein. Als dieser am Boden lag, wurde zudem auf ihn eingetreten. Der Geschädigte trug bei der Auseinandersetzung eine Platzwundem im Gesicht, sowie Abschürfungen an beiden Knien davon. Die Täter können wie folgt beschrieben werden.

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, schwarzes-eingerissenes T-Shirt mit Aufdruck Reebok, kurze Hose, schwarze Basecap, Tattoo am Hals Täter 2: Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, weißes T-Shirt, dunkle Hose Hinweise auf die möglichen Täter nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Polizeistation Usingen

Räuberischer Diebstahl in Usingen

Usingen-Hattsteinweiher

Freitag, 04.07.2025, 23:10 Uhr

In der Nacht vom 04.07.2025 auf den 05.07.2025 meldete gegen 23:10 Uhr ein Zeuge bei der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung am Parkplatz des Hattsteinweiher. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung kam es zu einem räuberischen Diebstahl eines Mobiltelefons. Ein Beschuldigter riss dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Hand. Als der Geschädigte sich das Mobiltelefon wiederholen wollte griff der zweite Beschuldigte den Geschädigten von hinten an. Die beiden 42 und 52 Jahre alten Beschuldigten konnten am Tatort von den eintreffenden Polizeibeamten festgestellt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die beiden Männer ein. Es gibt mehrere Zeugen des Vorfalls.

Polizeistatoin Oberursel

Einbrecher im Altenhöfer Weg

Oberursel, Altenhöfer Weg

Freitag, 04.07.2025, 16:20 Uhr

Am Freitag den 04.07.2025 brachen Unbekannte um 16:20 Uhr in ein Wohnhaus im Altenhöfer Weg in Oberursel ein. Unbekannte begaben sich auf die rückwärtige Seite des Einfamilienhauses und verschafften sich dort gewaltsam, über eine Schiebetür, Zutritt zu dem Gebäude. Die so ausgelöste Alarmanlage verschreckte die Täter, welche in unbekannte Richtung flohen. Durch das gewaltsame Vorgehen der Unbekannten wurde die Schiebetür komplett zerstört, so dass ein Sachschaden in einem hohen vierstelligen Bereich entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Steinbach

Steinbach, Untergasse

Donnerstag, 03.07.2025, 12:00 Uhr

Freitag, 05.07.2025, 12.00 Uhr

Zwischen Donnerstag dem 03.07.2025 12:00 Uhr und Samstag den 05.07.2025 12:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Untergasse in Steinbach einzubrechen. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Grundstück bevor sie versuchten die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 350 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

PKW am Bahnhof aufgebrochen

Steinbach, Bahnstraße

Samstag, 05.07.2025, 05:20 Uhr - 14:20 Uhr

Unbekannte brachen am Samstag den 05.07.2025 in Zeit zwischen 05:20 Uhr und 14:20 Uhr in einen PKW am Bahnhof Steinbach ein und entwendeten einen Kindersitz. Die noch unbekannten Täter schlugen bei dem am Bahnhof in Steinbach geparkten Hyundai i20 eine hintere Seitenscheibe ein und entwendeten den darin befindlichen Kindersitz. Der Wert des Kindersitzes wird auf 20 EUR der entstandene Sachschaden auf 500 EUR beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Vorgarten in Oberursel verwüstet

Oberursel, Altkönigstraße

Samstag 05.07.2025, 20:30 Uhr - 05.07.2025, 23:15 Uhr

Noch unbekannte Täter verwüsteten am Samstag den 05.07.2025 in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 23:15 Uhr einen Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Altkönigstraße in Oberursel. Die Unbekannten betraten im Tatzeitraum den Vorgarten, warfen Mülltonnen umher, beschädigten unter anderem die Hausfassade, verschiedenen Lampen und den dort befindlichen Gasgrill. Bei der Tatausführung blieben die Täter unbemerkt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Polizeistation Königstein

Auto gegen Baum gefahren

Königstein, Mammolshainer Weg

Freitag, 04.07.2025, 16.45 Uhr

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Königstein musste am späten Freitagnachmittag aus seinem Fahrzeug befreit werden, nachdem er auf dem Weg nach Mammolshain von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Um den verletzten Fahrer aus dem Ford rauszubekommen, musste die Feuerwehr das Dach des Autos aufschneiden. Der alleinige Fahrzeuginsasse kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Bad Homburger Krankenhaus. Die Landstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell