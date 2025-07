PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe auf Baustelle +++ Vandalismus an Bushaltestelle +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Betrunken Unfall verursacht +++ Fußgänger bei Unfall mit U-Bahn leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe auf Baustelle,

Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße, Mittwoch, 02.07.2025, 19 Uhr bis Donnerstag, 03.07.2025, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Diebe auf einer Baustelle in Bad Homburg zugange. Sie betraten den Rohbau in der Justus-von-Liebig-Straße zwischen 19 und 7 Uhr und entwendeten dort diverses Baumaterial im Wert von über 2.500 Euro. Mit ihrer Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Sollten Sie im genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Vandalismus an Bushaltestelle & Autos, Steinbach, Berliner Straße, Stettiner Straße, Donnerstag, 03.07.2025, 13.30 Uhr

(da)In Steinbach haben Unbekannte eine Bushaltestelle und zwei Autos beschädigt. Der Schaden an der Haltestelle wurde am Donnerstag um 13.30 Uhr in der Berliner Straße festgestellt. Die Täter hatten eine der Glasscheiben vollständig zerstört. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag wurden zudem die Reifen zweier Autos zerstochen. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Volvo und ein Skoda, standen zu dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Stettiner Straße. Mögliche Tatzusammenhänge ergeben sich bisher nicht. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel melden.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Steinbach, Niederhöchstädter Straße, Donnerstag, 03.07.2025, 12.30 Uhr bis 15 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es in Steinbach zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter stiegen zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr in die Wohnung in der Niederhöchstädter Straße ein und entwendeten Schmuck. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf die Täter vor. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

4. Kleinkind und Frau bei Verkehrsunfall verletzt, Kronberg, Westerbachstraße, Freitag, 04.07.2025, 11.30 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall in Kronberg wurden am Freitag drei Personen verletzt, darunter ein Kleinkind schwer. Gegen 11.30 Uhr hielten ein Audi und ein BMW hintereinander an einer roten Ampel in der Westerbachstraße, um in die Straße "Am Schanzenfeld" einzubiegen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr die Audi-Fahrerin los, als die Ampel auf Grün schaltete. Aus bisher ungeklärten Gründen beschleunigte die dahinter befindliche 34-jährige BMW-Fahrerin stark, zog am Audi vorbei, touchierte ihn dabei und fuhr dann über die Kreuzung in eine Mauer. Der Audi wurde durch die Kollision teilweise mitgeschleift und fuhr anschließend auf den verunfallten BMW auf. Alle Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des BMW, ein einjähriges Kind und ein 70-jähriger Mann, die beide ebenfalls im BMW saßen, wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Kind erlitt schwere, aber nach erstem Kenntnisstand nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen mussten die genannten Straßen über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

5. Betrunken Unfall verursacht,

Friedrichsdorf, Köppern, Schulstraße, Donnerstag, 03.07.2025, 20.20 Uhr

(da)Am Donnerstag hat ein 55-jähriger Mann im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern zunächst einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam der 55-Jährige gegen 20.20 Uhr mit seinem Golf in der Schulstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrspoller. Hierbei entstanden am Auto und den Pollern erhebliche Schäden. Der 55-Jährige setzte seine Fahrt jedoch fort und ließ die beschädigten Poller samt eigener Fahrzeugteile auf der Straße zurück. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei und konnten den Mann auf einem Supermarktparkplatz an einer Weiterfahrt hindern. Bei der Unfallaufnahme und der Kontrolle des Fahrers ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4 Promille. Somit musste er die Polizei aufs Revier begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

6. Fußgänger bei Unfall mit U-Bahn leicht verletzt, Oberursel, Platz des 17. Juni, Freitag, 04.07.2025, 1.30 Uhr

(da)In der Nacht zum Freitag kam es in Oberursel zu einem Unfall zwischen einer U-Bahn und einem Fußgänger. Der 56-Jährige wollte gegen 1.30 Uhr am Platz des 17. Juni die Bahngleise überqueren. Er bemerkte offenbar weder die rote Fußgängerampel noch die von der Hohemark kommende U-Bahn und stieß gegen einen der hinteren Wagons. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Warum der Mann die einfahrende Bahn nicht bemerkt hatte, ist derzeit noch unklar. Ein Sachschaden entstand nicht. Der Bahnverkehr wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig eingestellt.

7. Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss, Königstein, Le-Cannet-Rocheville-Straße, Freitag, 04.07.2025, 13.40 Uhr

(da)Am Freitag kam es in Königstein zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Laut ersten Ermittlungen war die Ursache hierfür vorangegangener Alkoholkonsum. Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit seinem BMW die Le-Cannet-Rocheville-Straße vom Kreisel aus kommend entlang. Zeitgleich fuhr eine 69-Jährige mit einem Mercedes in entgegengesetzte Richtung. Auf dieser Strecke geriet die Mercedes-Fahrerin in den Gegenverkehr. Der BMW-Fahrer bremste noch ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, wobei lediglich die Mercedes-Fahrerin zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum bei der 69-Jährigen, weshalb ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurde.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell