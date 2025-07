PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannter belästigt Frau in Parkanlage +++ Zwei Körperverletzungen in Oberursel +++ Werkzeuge von Baustellen gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannter belästigt Frau in Parkanlage, Kronberg, Victoriapark, Dienstag, 01.07.2025, 10.10 Uhr

(da)Am Dienstagvormittag hat ein Unbekannter in einer Kronberger Parkanlage eine Frau belästigt. Die 60-Jährige hielt sich gegen 10.10 Uhr im Victoriapark auf, als ein ihr unbekannter Mann sie ansprach und unsittlich berührte. Schlussendlich entblößte er sein Glied vor ihr, fuhr dann aber auf einem E-Scooter in Richtung Bahnhof davon. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen circa 18-jährigen Mann. Er war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte braune, glatte, kurze Haare und trug eine lange Jogginghose sowie ein T-Shirt. Er sprach akzentfreies Deutsch und wurde als mitteleuropäisch aussehend beschrieben. Der Vorfall soll von einer möglichen Zeugin beobachtet worden sein. Die Polizei bittet insbesondere diese Frau, aber auch weitere Personen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Im Wald niedergeschlagen,

Oberursel, Forsthausweg, Dienstag, 01.07.2025, 23.20 Uhr

(da)Am Dienstagabend hat ein Unbekannter einen 36-jähriegn Mann in Oberursel niedergeschlagen. Gegen 23.20 Uhr ging der 36-Jährige zu Fuß den Forsthausweg entlang. Auf Höhe der Unterführung zur Bundesstraße 456 kam ihm ein fremder Mann entgegen, der ihn ersten Erkenntnissen zufolge unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht schlug. Als der Fußgänger daraufhin zu Boden ging, soll der Unbekannte weiter auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend sei der Täter in unbekannte Richtung davongerannt. Rettungskräfte brachten den Verletzten später zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndet weiterhin nach dem unbekannten Täter. Es handelt sich um einen etwa 1,75 bis 1,78 Meter großen Mann. Er war 25 bis 30 Jahre alt, hatte einen dunklen Bart und trug eine dunkle Hose. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Auseinandersetzung in der Innenstadt, Oberursel, Adenauerallee, Dienstag, 01.07.2025, 18.30 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es in Oberursel zu einer Körperverletzung. Gegen 18.30 Uhr hielt sich eine 44-jährige Frau auf einem Gehweg in der Adenauerallee auf, als eine 40-jährige fremde Frau ihr plötzlich ins Gesicht schlug. Durch den Schlag fiel die 44-Jährige zu Boden, ihre Angreiferin flüchtete zunächst. Sie konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später ermittelt und festgenommen werden. Da sich die Festgenommene in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie seitens der Polizei in einer Fachklinik vorgestellt. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Ein Transport der 44-Jährigen in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Sie begab sich im Anschluss eigenständig in ärztliche Behandlung.

4. Werkzeuge von Baustellen gestohlen,

Kronberg, Stuhlbergstraße, Montag, 30.06.2025, 19.00 Uhr - Dienstag, 01.07.2025, 10.00 Uhr

(se)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in zwei nebeneinanderliegende Baustellen in der Stuhlbergstraße in Kronberg ein und stahlen mehrere Werkzeuge. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation in Königstein unter (06171 / 6240 - 0) zu melden.

5. Nach Frontalzusammenstoß überschlagen, Wehrheim, Heisterbachstraße, Dienstag, 01.07.2025, 12.12 Uhr

(da)Am Dienstagmittag kam es in Wehrheim zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 76-Jährige fuhr um 12.12 Uhr mit ihrem VW auf der Heisterbachstraße. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie aufgrund einer medizinischen Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden BMW, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 76-jährige VW-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige BMW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

6. Unfall bei Überholmanöver,

Bad Homburg, Kirdorf, Friedberger Straße, Dienstag, 01.07.2025, 9.20 Uhr

(da)Ein Überholmanöver war am Dienstag in Bad Homburg (Kirdorf) ursächlich für einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Gegen 9.20 Uhr fuhr ein Audi A4 auf der Friedberger Straße in Richtung Bad Homburg. An der Einmündung zur Straße "Am Amburger Berg" wollte der Audi-Fahrer links in diese Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt stockte der Verkehr in der Fahrtrichtung des Audi. Dies nahm ein 38-jähriger Motorradfahrer zum Anlass, um den stockenden Verkehr zu überholen. Dabei übersah er den abbiegenden Audi. Somit fuhr er in dessen linke Fahrzeugseite. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell