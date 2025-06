PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sprit-Bettler - Betrugsmasche am Straßenrand +++ Erfolgloser Einbruch in eine Wohnung +++ Lagerfeuer löst Waldbrand aus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sprit-Bettler - Betrugsmasche am Straßenrand, Bad Homburg, Pappelallee, Samstag, 28.06.2025, 11.50 Uhr

(da)Am Samstag gelang es einem Betrüger, mit der Masche des "Sprit-Bettelns" an Bargeld zu kommen. Gegen 11.50 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Auto auf der Pappelallee, als sie auf dem Standstreifen einen silberfarbenen Audi und einen wild winkenden Mann bemerkte. Da sie von einer Notlage ausging, hielt auch sie an. Der Fremde kam direkt auf sie zu und lehnte sich in das geöffnete Seitenfenster. Dort erklärte er dramatisch, dass sein Auto keinen Sprit mehr habe und er deswegen dringend Bargeld benötige. Um seine Lage noch drastischer darzustellen, berichtete er, dass ein Kind in seinem Auto sitze und aufgrund der Temperaturen höchste Eile geboten sei. Als die Frau ihm 150 Euro Bargeld gab, forderte er vehement noch mehr, mit der Begründung, seinem Kind noch Essen und Trinken kaufen zu müssen. An dieser Stelle beendete die Frau das Gespräch und fuhr weiter. Erst dann ahnte sie, dass sie einem Schwindel aufgesessen war. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und fahndet nach dem Tatverdächtigen und seinem Auto. Es handelte sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann mit muskulöser Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und einen tätowierten linken Arm. Zudem sprach er Deutsch und später Englisch. Er wurde als Mann mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Sein Auto war ein grauer oder silberfarbener Audi mit einem gelben Kennzeichen, vermutlich aus den Niederlanden. Sollten Sie die Person und/oder das Fahrzeug bemerkt haben oder selbst Opfer der Betrugsmasche geworden sein, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Erfolgloser Einbruch in eine Wohnung, Oberursel, Oberstedten, Hauptstraße, Samstag, 28.06.2025, 21.40 Uhr - 23.15 Uhr

(se)In den späten Abendstunden des Samstags brachen unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oberursel (Oberstedten) in der Hauptstraße ein. Am 28. Juni 2025 zwischen 21.40 Uhr und 23.15 Uhr gelangten die Täter über eine Leiter zu einer Balkontür, welche vermutlich lediglich angezogen war. Die Täter durchwühlten die Wohnung, flohen aber ohne etwas zu stehlen. Hinweise auf den oder die Täter ergeben sich bisher nicht, die Polizeistation Bad Homburg bittet daher unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 um Hinweise.

3. Lagerfeuer löst Waldbrand aus,

Friedrichsdorf, Dillingen, Sonntag, 29.06.2025, 12.40 Uhr

(da)Ein nicht ordentlich gelöschtes Lagerfeuer war am Sonntag vermutlich Auslöser für einen Waldbrand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 12.40 Uhr zu einem Waldstück bei Friedrichsdorf (Dillingen) gerufen. Dort brannten etwa 150 Quadratmeter Waldboden. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer einzudämmen und zu löschen. Der entstandene Brandschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein nicht ordnungsgemäß gelöschtes Lagerfeuer ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

