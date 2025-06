PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Überfall auf Gaststätte +++ Körperverletzung auf Kerb +++ Versuchter Einbruch +++ Bushaltestelle beschädigt +++ Verkehrsunfälle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Überfall auf Gaststätte,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof, Samstag, 28.06.2025, 04.10 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem bewaffneten Überfall auf eine Gaststätte im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei unbekannte männliche Täter gegen 04.10 Uhr die Gaststätte durch den Hintereingang und trafen dann auf die 33-jährige Geschädigte. Diese besprühten sie zunächst mit Pfefferspray und forderten sie anschließend unter Drohung mit einer Schusswaffe dazu auf, Bargeld an die Täter auszuhändigen. Die Täter bekamen allerdings kein Geld und flüchteten daher ohne Beute. Die beiden Täter können beschrieben werden. Nach Angaben der Geschädigten war der Täter mit dem Pfefferspray etwa 1,80 m groß, trug einen schwarzen Hoodie und eine dunkelgraue Hose. Der zweite Täter war circa 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,75 m und 1,80 m groß. Er hatte schwarze Haare und einen dunklen kurzen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Weste, darunter ein weißer Pullover sowie eine schwarze Adidashose mit weißen Streifen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Gefährliche Körperverletzung auf der Schneidhainer Kerb, Königstein im Taunus, Am Hohlberg, Sonntag, 29.06.2025, 00.23 Uhr

Auf der Schneidhainer Kerb kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen aus Kriftel und einer dreiköpfigen Personengruppe. Nachdem es zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam, schlugen die Täter gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein. Hierbei erlitt er Gesichtsverletzungen welche im weiteren Verlauf im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der drei Täter im Nahbereich antreffen und festnehmen, einen 18-Jährigen aus Liederbach am Taunus. Die zwei weiteren Täter konnten bis dato noch nicht ermittelt werden, sie werden vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Beide Täter sind etwa 17 Jahre alt. Der erste von beiden hat einen braungebrannten Teint, kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt und blaue Jeans. Der zweite Tätertrug ein blaues T-Shirt mit Loch am Rücken. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Kronberg im Taunus, Geschwister-Scholl-Straße, Freitag, 27.06.25, 18.45 Uhr bis 23.00 Uhr

Am Freitagabend versuchten bisher nicht bekannte Täter, in Kronberg im Taunus in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die unbekannten Täter betraten in der Zeit von 18.45 Uhr bis 23.00 Uhr ein Grundstück in der Geschwister-Scholl-Straße, zerstörten zunächst ein Sicherheitsgitter und hebelten dann das dahinterliegende Fenster auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die Täter scheinbar bei der Tatausführung gestört, betraten somit nicht das Einfamilienhaus, sondern entfernten sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizeistation Königstein unter (06174) 9266-0 zu melden.

4. Vandalismus an Bushaltestelle,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstädter Straße, Freitag, 27.06.2025, 13.31 Uhr

Ein unbekannter Täter warf am frühen Freitagnachmittag einen Stein gegen eine gläserne Rückwand einer Bushaltestelle in der Oberhöchstädter Straße in Kronberg. Dies hatte zur Folge, dass die komplette Rückwand in mehrere Glasscherben zerfiel. Aufgrund der Uhrzeit geht die Polizei davon aus, dass es Zeugen der Tat gibt. Diese mögen sich bitte mit der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 in Verbindung setzen.

5. Alleinunfall mit Personenschaden,

Gemarkung Glashütten, Landesstraße 3024, Samstag, 28.06.2025, 14.32 Uhr

Ein 28-jähriger Frankfurter befuhr am Samstagnachmittag mit seiner Kawasaki Ninja die Landesstraße 3024 aus Richtung der Einmündung "Rotes Kreuz" kommend in Fahrtrichtung Feldberg. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrzeugführer aufgrund von nicht ordnungsgemäß angepasster Geschwindigkeit beim Einfahren in eine Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stieß gegen die Leitplanke. Durch den darauffolgenden Sturz zu Boden zog sich der Motorradfahrer Verletzungen im Schulterbereich zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

6. Bei Verkehrsunfall verletzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kreuzung Am Hohlebrunnen/Hessenring, Freitag, 27.06.2025, 18.05 Uhr

Am frühen Freitagabend wurde ein 59-jähriger VW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg leicht verletzt. Der VW-Fahrer und ein 24-jähriger BMW-Fahrer fuhren gegen 18.05 Uhr auf der Straße Am Hohlebrunnen in Richtung Hessenring. An der Kreuzung musste der VW-Fahrer wegen einer roten Ampel anhalten. Der BMW-Fahrer hat dies zu spät bemerkt und stieß mit dem VW zusammen. Der 59-Jährige zog sich hierbei Verletzungen zu und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 13.500 Euro. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

7. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Gemarkung Usingen, B275 / K726, Freitag, 27.06.2025, 17.32 Uhr

Eine 27-jährige Usingerin befuhr mit ihrem Pkw gegen 17.30 Uhr die Kreisstraße 726, aus Richtung Pfaffenwiesbach kommend, in Fahrtrichtung Bundesstraße 275. Dort angekommen, beabsichtigte sie auf diese einzubiegen und weiter in Richtung Usingen zu fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie die ebenfalls aus Usingen stammende, 23-jährige Fahrerin eines Pkw, welche die Bundesstraße 275, aus Richtung Usingen kommend, in Fahrtrichtung Langenhain-Ziegenberg befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Hierdurch wurde die 23-jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 11.000 Euro. Gegen die 27-jährige wurden nun Ermittlungen hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

8. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, Neu-Anspach, Bahnhofstraße, Samstag, 28.06.2025, 13.00 Uhr

Der 54-jährige Fahrer eines Sport SUV befuhr gegen 13.00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Neu-Anspach, aus Richtung der Straße "An der Eisenbahn" kommend, in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 97 wich der Fahrer einer über die Fahrbahn laufenden Katze aus und kollidierte hierbei mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 41.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

9. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Gemarkung Weilrod, L3025 (Weilstraße), Samstag, 28.06.2025, 19:41 Uhr

Eine 18-jährige Schmittenerin befuhr am frühen Samstagabend zusammen mit ihrem ebenfalls 18 Jahre alten Beifahrer in einem Pkw die Landstraße 3025 (Weilstraße), aus Richtung Bundesstraße 275 kommend, in Fahrtrichtung Rod an der Weil. In einer Kurve verlor die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand. Die beiden leicht verletzten Personen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden und beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Neben der Ordnungswidrigkeit, wurden gegen die Fahrerin Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell