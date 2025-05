Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall mit Zustellfahrzeug

Bleicherode (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Nordhäuser Straße, auf Höhe der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Hier ist der Fahrer eines Pkw auf ein Zustellfahrzeug aufgefahren. Der 88-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Zu dem Unfall hat der Inspektionsdienst Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen.

