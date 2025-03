Feuerwehr Essen

FW-E: Brennende Couch verraucht Wohnung - Eine Person verletzt

Essen-Altenessen, Gladbecker Straße, 03.03.2025, 00:34 Uhr (ots)

Vergangene Nacht kam es gegen 00:34 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Gladbecker Straße in Essen-Altenessen. Durch die Leitstelle der Essener Feuerwehr wurden umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Essen-Stoppenberg alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Polizei bereits vor Ort und stellte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss fest. Der Bewohner machte sich auf dem Balkon bemerkbar, während Einsatzkräfte zur Erkundung ins Gebäude vordrangen. Der Mieter wurde umgehend aus der stark verrauchten Wohnung geführt.

Ein Trupp unter Atemschutz bereitete die Brandbekämpfung mit einem handgeführten Strahlrohr vor. Das Feuer, das auf eine brennende Couch zurückzuführen war, konnte mit einem Kleinlöschgerät schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer des rund einstündigen Einsatzes war die Gladbecker Straße gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Zügen der Berufsfeuerwehr, diversen Sonderfahrzeugen, dem Führungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell