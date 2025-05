Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Einsatzmaßnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Bad Langensalza (ots)

Die Polizei fahndete im Unstrut-Hainich-Kreis seit der vergangenen Nacht intensiv nach einem 22 Jahre alten Mann. Dieser steht in Verdacht, einen 36-Jährigen im Rahmen einer Auseinandersetzung schwer verletzt zu haben.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6033483

Der Tatverdächtige konnte am Mittwoch, gegen 11 Uhr, in einer Wohnung in Bad Langensalza festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der umfangreichen Einsatzmaßnahmen kamen neben Polizeibeamten der PI Unstrut-Hainich und der Kriminalpolizeistation Mühlhausen auch weitere Polizeikräfte der Thüringer Polizei zum Einsatz.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell