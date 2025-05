Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzt nach Kollision mit Pkw

Dingestädt (ots)

Mit ihrem Pkw befuhr eine Autofahrerin am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr, den Triftweg. Dabei kam es zur Kollision mit einem Radfahrer der vorfahrtsberechtigt auf einem Radweg die Fahrbahn der Pkw-Fahrerin kreuzte. Der Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich dabei. Zur weiteren Abklärung wurde der 81-Jährige in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur Klärung des Unfallhergangs.

