LPI-NDH: Ausflug endet im Straßengraben

Breitenbach (ots) - Am Dienstagabend kam es zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr im Anspann in Breitenbach bei Leinefelde-Worbis. Womöglich entstand ein Brand im Rahmen von Arbeiten zweier Jugendlichen an einem Moped. Teile einer Garage, eine Hecke und das Kleinkraftrad wurden in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Zur Ermittlung der genauen Ursache des Brandes ...

