Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatzmaßnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Bad Langensalza (ots)

In der vergangenen Nacht ist in Bad Langensalza ein 36 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße mit einem 22-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, im Rahmen derer der 36-Jährige Stichverletzungen erlitt. Der Mann musste im Krankenhaus notoperiert werden. Er befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Der 22 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich führt derzeit umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch.

