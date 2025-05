Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pflegeheim

Küllstedt (ots)

Im Eichsfeldkreis wurde ein Altenpflegeheim in der Dingelstädter Straße von Einbrechern heimgesucht. Im Tatzeitraum zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in das Objekt. Der oder die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Am Gebäude entstand zudem ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Ob die Einbrecher möglicherweise weitere Beute machten, muss nun unter anderem in Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden.

Wer kann Hinweise geben? Wem sind zur Tatzeit im Bereich des Altenpflegeheims verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574347100 zu melden.

Aktenzeichen: 0121606

