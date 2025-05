Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Firmengelände

Roßleben-Wiehe (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle einer Firma in der Industriestraße. Hierbei verursachte der oder die Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat geben kann oder wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Firma aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0121322

