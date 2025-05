LPI-NDH: Feuerwehr löscht Müll aus Entsorgungsfahrzeug

Roßleben-Wiehe (ots) - In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle einer Firma in der Industriestraße. Hierbei verursachte der oder die Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder ...

