Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Beim Einfahren eines Pkw von der Nordhäuser Straße in die Oststraße kollidierte dieser mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser kam in Folge des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich schwer. Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Bei einem weiteren Pkw entstand ebenfalls Sachschaden, da dieser von herumfliegenden teilen getroffen wurde. Beide Verletzte wurden in ein Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. Die Fahrbahn musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Eichsfeld die Ermittlungen aufgenommen.

