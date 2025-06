PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen, Bad Homburg, Donnerstag, 26.06.2025

(da)Am Donnerstag fand am Kaiserin-Friedrich-Gymnasium in Bad Homburg eine Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen statt. Dieses Format ist Teil des "Respekt-Pakets" der Hessischen Landesregierung und zielt darauf ab, das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendlichen und Einsatzkräften zu fördern sowie für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Hier setzt die Polizei mit Transparenz und direktem Dialog an, um der jüngeren Generation ihre tägliche Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen näherzubringen.

Zunächst begrüßte Thomas Leopold-Klemm als regionaler Jugendkoordinator der Polizeidirektion Hochtaunus die rund 90 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen und moderierte anschließend die Veranstaltung. Zu Beginn stellte Thomas Dietrich, Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Hochtaunus, die Bedeutung vom respektvollen Miteinander in unserer Gesellschaft sowie die Rolle der Polizei dar: "Echte Sicherheit entsteht nicht nur durch Regeln, sondern vor allem durch Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Dafür ist uns der Dialog mit euch heute so wichtig. Respekt ist keine Einbahnstraße - genauso wie wir euch mit Offenheit und Wertschätzung begegnen wollen, wünschen wir uns das auch von euch. Hinter der Uniform steckt ein Mensch, der zuhört, hilft und auch schwierige Entscheidungen treffen muss. Wenn wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln, können wir Konflikte besser lösen."

Neben Herrn Leopold-Klemm und Herrn Dietrich befanden sich Karim Guerba, Koordinator für Interkulturelle Sozialkompetenz im Polizeipräsidium Westhessen, sowie Corinna Mehrfeld von der Einstellungsberatung auf dem Podium, um den interessierten Jugendlichen Rede und Antwort zu stehen. Die Veranstaltung stieß insgesamt auf große Begeisterung. Dies zeigte sich vor allem an den vielen Fragen, die die Schülerinnen und Schüler den Anwesenden stellten, sowie am regen Austausch, der daraus entstand. In den kommenden Monaten wird die Dialogreihe an weiteren Schulen in Westhessen fortgesetzt.

Zum Respekt-Paket:

Die Hessische Landesregierung hat im vergangenen Jahr ein Respekt-Paket geschnürt und setzt sich damit für mehr Respekt von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ein. Es beinhaltet Maßnahmen zur Anerkennung der herausragenden Leistung, für eine noch bessere Ausstattung der Einsatzkräfte sowie für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung. Dazu gehören die Erhöhung der Polizeizulage um 22 Prozent auf 160 Euro im Januar dieses Jahres, die Ausweitung der Angriffsentschädigung, eine Respekt-Woche und Social Media Kampagne sowie eine verbesserte Ausstattung.

Das Dialogformat "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" wird jährlich an jeder Polizeidirektion in Hessen an einer Schule durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen die Rolle und Aufgaben der Frauen und Männer der Blaulichtfamilie, die Herausforderungen des Berufsalltags sowie die Funktionsweise des Rechtsstaats. Parallel zu den Dialogformaten an den Schulen führen die Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie auch Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Hessen.

