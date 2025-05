Polizei Bonn

POL-BN: Festnahme in Bonner "Cold Case"-Fall - Mehr als 32-Jahre nach Tötungsdelikt in Bad Godesberg - Bonner Kriminalpolizei nahm 59-jährigen Tatverdächtigen in Rheinland-Pfalz fest

Bonn (ots)

Mehr als 32 Jahre nach einem Tötungsdelikt in Bonn-Bad Godesberg nahmen Fahnder der Ermittlungsgruppe Cold Case des Kriminalkommissariats 11 der Bonner Polizei am Mittwochvormittag (28.05.2025) einen tatverdächtigen Mann in seiner Wohnung in Bad Breisig fest.

Am 18.10.1992 wurde eine damals 29-jährige Frau in einer Erdgeschosswohnung auf der Röntgenstraße in Bonn-Bad Godesberg tot aufgefunden. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren aufgrund eines Brandes in der betroffenen Wohnung zu der Örtlichkeit alarmiert worden. Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen, zu denen auch eine rechtmedizinische Untersuchung der Verstorbenen gehörte, ergaben sich schließlich deutliche Zeichen einer Gewalteinwirkung. Die intensiven Ermittlungen der damals einberufenen Mordkommission führten zunächst nicht auf die Spur eines Tatverdächtigen.

Der zunächst ungeklärte Sachverhalt wurde durch die Cold Case Ermittler des Kriminalkommissariats 11 weiter geprüft und neu aufgerollt. Auf der Grundlage der stetigen Weiterentwicklungen der wissenschaftlichen Untersuchungsmöglichkeiten erfolgten mit der Bonner Staatsanwaltschaft abgestimmte, weitergehende Ermittlungen. Dabei wurden auch am Tatort hinterlassene Spuren erneut untersucht und ausgewertet, aufgrund derer der heute 59-Jährige Tatverdächtige schließlich in den Fokus der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt aus dem Jahr 1992 geriet.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Mittwochnachmittag (28.05.2025) dem zuständigen Haftrichter beim Bonner Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes gegen den Verdächtigen.

Die in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern weiter an.

Dazu NRW-Innenminister Herbert Reul: "Der erfolgreiche Abschluss dieses Falls ist ein herausragender Ermittlungserfolg. Er zeigt: Unsere Polizei gibt nicht auf. Sie ermittelt mit Ausdauer, Präzision und einem klaren Ziel: Gerechtigkeit. Verbrecher sollten sich nicht zu sicher fühlen. Auch nach Jahrzehnten ist es möglich, Fälle noch zu lösen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser Cold Case sendet ein starkes Signal: Der Rechtsstaat bleibt wachsam. Wer Unrecht begeht, muss wissen, dass wir nicht locker lassen."

"Unsere Cold-Case-Ermittlungsgruppe ist seit mehreren Jahren im Einsatz. Die Ermittler befassen sich intensiv mit zurückliegenden, ungelösten Mord- und Tötungsdelikten und arbeiten diese unter Berücksichtigung der immer fortschrittlicheren kriminalwissenschaftlichen und technischen Untersuchungsmethoden neu auf. Unser Ziel ist es, darüber weitere Ermittlungsansätze zu gewinnen und alte Fälle zur Aufklärung zu bringen" so Leitender Kriminaldirektor Klaus Zimmermann, Leiter der Direktion Kriminalität der Polizei Bonn.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell