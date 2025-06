PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In Friseur eingebrochen +++ Zerkratztes Auto +++ Über Ampelmast auf Wiese gelandet +++ Unfall mit hoher Geschwindigkeit +++ In den Gegenverkehr geraten und knapp Unfall entgangen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Friseursalon eingebrochen und Tresor gestohlen, Oberursel, Vorstadt, Samstag, 21.06.2025, 19 Uhr bis Montag, 23.06.2025, 7 Uhr

(da)Am Wochenende sind Einbrecher in einen Friseursalon in Oberursel eingestiegen. Zwischen Samstagabend und Montag verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Vorstadt" und entwendeten einen kleineren Tresor mit Bargeld. Mit diesem gelang ihnen unerkannt die Flucht. Der leere Tresor wurde am Montag gegen 7 Uhr an einer Grillhütte in der Steinbacher Straße in Eschborn (Niederhöchstadt) gefunden. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Zerkratztes Auto an Tankstelle,

Königstein, Frankfurter Straße, Montag, 23.06.2025, 9 Uhr

(da)Am Montagmorgen hat ein Unbekannter einen kurzen Moment genutzt, um ein Auto auf einem Tankstellengelände in Königstein zu zerkratzen. Eine Frau hatte ihren weißen Audi Q3 um 9 Uhr für einen kurzen Moment auf dem Gelände in der Frankfurter Straße abgestellt. In dieser Zeit zerkratzte der Unbekannte das komplette Fahrzeug sowie die Seitenscheiben. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

3. Unfall mit hoher Geschwindigkeit & mehreren Strafanzeigen, Kronberg, Altkönigstraße, Montag, 23.06.2025, 23.20 Uhr

(da)Am Montag kurz vor Mitternacht verursachte ein Mann in Kronberg mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall. Dies war jedoch nicht das Einzige, was ihm später zur Last gelegt werden sollte. Gegen 23.20 Uhr wurden Anwohner der Altkönigstraße durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war ein 27-Jähriger in einer roten Mercedes C-Klasse durch Kronberg unterwegs gewesen. Zuletzt fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der B 455 in Richtung Sodener Straße. Hier verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Jaguar zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Der 27-Jährige versuchte zunächst, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten, konnte aber aufgrund mehrerer Zeugenhinweise zeitnah festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Alkoholeinfluss stand. Zudem hatte er den Mercedes ohne Erlaubnis des Besitzers benutzt und einen offenen Haftbefehl. Auf der Polizeistation musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er noch in derselben Nacht aufgrund des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt. Sollten Sie die Fahrweise des Mercedes in der Nacht beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

4. In den Gegenverkehr geraten und knapp Unfall entgangen, Bundesstraße 456, bei Wehrheim, Montag, 23.06.2025, 15.30 Uhr

(da)Am Montagnachmittag ist ein Auto bei Wehrheim nur knapp einem Zusammenstoß im Gegenverkehr entgangen. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Audi auf der Bundesstraße 456 von Bad Homburg kommend in Richtung Usingen. In Höhe der Abfahrt Wehrheim Nord geriet der Audi plötzlich nach links in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender grauer Mercedes konnte noch rechtzeitig ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Eine zufällig anwesende Streife kontrollierte daraufhin den Audi samt Fahrer. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei sucht insbesondere die Fahrerin bzw. den Fahrer des genannten Mercedes für eine Zeugenaussage. Diese sowie weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden.

5. Über Ampelmast auf Wiese gelandet,

Friedrichsdorf, Homburger Landstraße, Montag, 23.06.2025, 9 Uhr

(da)Am Montag geriet ein Autofahrer in Friedrichsdorf (Dillingen) mit seinem Fahrzeug auf eine Wiese. Gegen 9 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem schwarzen BMW auf der Homburger Landstraße von Köppern kommend in Richtung Friedrichsdorf-Stadtmitte. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er auf dieser Strecke von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Ampelmast sowie ein Verkehrsschild und kam nach etwa 30 Metern auf einer Wiese zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Schaden auf rund 21.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

