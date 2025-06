PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten im Köpperner Tal

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

-

1. Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten im Köpperner Tal,

Friedrichsdorf-Köppern, L 3041 zw. Wehrheim und Friedrichsdorf,

Montag, 23.06.2025, 17:35 Uhr

(cz)Am Montagnachmittag kam es auf der L3041 zwischen Wehrheim und Friedrichsdorf-Köppern zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 17:35 Uhr befuhr ein 71-Jähriger aus Karben mit seinem Motorrad der Marke BMW die L 3041 in Richtung Friedrichsdorf-Köppern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte er auf Höhe der Abfahrt "Zum Köpperner Tal" mehrere Fahrzeuge, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes kollidierte. Aufgrund des Aufpralles verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in das Heck eines vorausfahrenden Toyotas. Hierdurch kamen Motorrad und Fahrer zu Fall und rutschten über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Straßengraben.

Eine ebenfalls entgegenkommende Fahrerin eines Golfs konnte einen Zusammenstoß mit dem 71-Jährigen mit einer Vollbremsung gerade noch verhindern. Der hinter ihr fahrende Fahrer eines Mercedes konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Die L 3041 war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 7.500 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell