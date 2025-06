PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nach Bäckereibesuch niedergeschlagen +++ Einbrecher auf der Flucht +++ Bagger und Rolltore gestohlen +++ Eierdiebe schlagen erneut zu

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Nach Bäckereibesuch niedergeschlagen, Kronberg, Berliner Platz, Samstag, 21.06.2025, 10.20 Uhr

(da)Am Samstagvormittag wurde ein Mann in Kronberg nach dem Besuch einer Bäckerei von einem Unbekannten niedergeschlagen. Gegen 10:20 Uhr verließ der Mann gerade die Bäckerei in einem Supermarkt am Berliner Platz, als der Unbekannte ihm unvermittelt ins Gesicht schlug, und er dadurch zu Boden fiel. Anschließend machte sich der Unbekannte in Richtung Heinrich-Winter-Straße davon. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte bereits im Supermarkt herumgepöbelt, bevor es zu dem Konflikt mit dem Opfer kam. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und fahndet nach dem etwa 50- bis 65-jährigen Tatverdächtigen. Er hatte schwarze, lange Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, sowie ausgeprägte Geheimratsecken. Er trug eine Brille, einen Henriquatre-Bart, ein auffälliges Hemd mit braunweißem Halbkreismuster, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Halbschuhe. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbrecher auf der Flucht,

Neu-Anspach, Westerfeld, Eschbacher Straße, Montag, 23.06.2025, 4 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen gelangten Einbrecher in ein Wohnhaus in Neu-Anspach (Westerfeld). Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die bislang unbekannten Täter kurz vor 4 Uhr auf das Grundstück in der Eschbacher Straße. Sie hebelten wiederholt an einem Küchenfenster, bis es schließlich nachgab und sie so in die Wohnräume gelangten. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Anschließend flüchteten die Täter über einen Fußweg zwischen dem Lavendelweg und der Eschbacher Straße in Richtung der Straße "Am Bächweg". Hier wurden sie jedoch von Anwohnern beobachtet. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um zwei Männer. Einer war eher schlank, sein Komplize eher kräftig gebaut. Beide trugen schwarze Jacken, die einer Lederjacke ähnelten, und dunkle Hosen. Sollten Sie die Tat oder die beschriebenen Personen beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 Ihre Hinweise entgegen.

3. Bagger und Rolltore gestohlen,

Usingen, Wernborn, Nauheimer Landstraße, Montag, 09.06.2025 bis Sonntag, 22.06.2025

(da)In den vergangenen Wochen haben Baustellendiebe in Usingen (Wernborn) einen Bagger und Rolltore erbeutet. Zwischen dem 9. und dem 22. Juni betraten die Diebe das Gelände in der Nauheimer Landstraße. Sie hatten es auf einen Bagger der Marke "Hanix" und zwei elektrische Rolltore im Wert von rund 28.000 Euro abgesehen. Die Rolltore waren bereits im Boden verschraubt und der Bagger elektrisch gegen Wegnahme gesichert. Dies hielt die Diebe jedoch nicht auf und so gelang es ihnen, mit der Beute unerkannt zu fliehen. Aufgrund des Gewichts und der Größe der gestohlenen Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug angerückt waren. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Eierdiebe schlagen erneut zu,

Oberursel, Weißkirchen, Oberurseler Straße, Samstag, 21.06.2025, 23.35 Uhr

(da)In Oberursel (Weißkirchen) haben am Samstag erneut Eierdiebe zugeschlagen. Gegen 23:35 Uhr betrat ein Mann den Selbstbedienungsstand in der Oberurseler Straße und entwendete mehrere Eierkartons. Die Polizei fahndet nun nach dem etwa 1,80 m großen Mann mit Jogginghose, Bart und osteuropäischem Erscheinungsbild. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel melden.

