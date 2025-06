PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ins Gesicht geschlagen +++ Falsche Bankmitarbeiter am Telefon +++ Pflanzendieb +++ Fahrraddieb vor Schwimmbad +++ Autofenster eingeschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ins Gesicht geschlagen,

Bad Homburg, Rathausplatz, Mittwoch, 18.06.2025, 19.30 Uhr

(da)Am Mittwoch schlug ein Unbekannter einem Mann in Bad Homburg ins Gesicht. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, sei es gegen 19.30 Uhr auf dem Rathausplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und dem Fremden gekommen. Im Zuge des zunächst lediglich verbalen Disputs habe der Unbekannte dem 33-Jährigen dann mehrfach ins Gesicht geschlagen und sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 30 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann. Er hatte eine schmale Statur, dunkle Haare mit einem Seitenscheitel und trug ein beiges T-Shirt sowie schwarze Shorts. Er habe weiterhin ein osteuropäisches Aussehen gehabt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Falsche Bankmitarbeiter am Telefon,

Königstein, Donnerstag, 19.06.2025

(da)Am Donnerstag meldeten sich Betrüger bei einer Frau in Königstein und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, diverse sensible Bankdaten für das Online-Banking preiszugeben. Mit diesen Daten gelang es den Betrügern, Überweisungen in Höhe von 20.000 Euro durchzuführen. Erst nach Beendigung des Telefonats wurde die nunmehr Betrogene misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld jedoch bereits abgebucht. Seien Sie bei solchen Anrufen bitte sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Sie werden auch nie mündlich angewiesen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine dort angezeigte Telefonnummer kann manipuliert sein und ist keine Garantie für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannten Erreichbarkeiten. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von einem Mitarbeiter angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. Pflanzendieb,

Wehrheim, Obernhain, Im Mühlengrund, Freitag, 20.06.2025, 0.05 Uhr

(da)Kurz nach Mittag schlug in Wehrheim (Obernhain) ein Pflanzendieb zu. Der bisher unbekannte Mann gelangte um 0.05 Uhr über ein Gartentor auf das Grundstück in der Straße "Im Mühlengrund". Zielstrebig begab er sich in ein Gewächshaus und entnahm zwei Pflanzen. Seine Tat wurde jedoch von einer Videokamera beobachtet. Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann, der bei der Tat eine kurze schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Kappe trug. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Fahrraddieb vor Schwimmbad,

Bad Homburg, Gonzenheim, Seedammweg, Donnerstag, 19.06.2025, 17 Uhr bis Donnerstag, 19.06.2025, 17.20 Uhr

(da)Ein Dieb hat am Donnerstag ein Fahrrad vor einem Schwimmbad in Bad Homburg gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr hielt sich der Mann vor dem Bad im Seedammweg auf, wo er zunächst verschiedene Fahrräder begutachtete. Schlussendlich entschied er sich für ein graues Mountainbike der Marke "Orbea Rise", knackte das Sicherheitsschloss und fuhr damit in unbekannte Richtung davon. Die Tat wurde von einer Kamera aufgezeichnet. Die Polizei fahndet nun nach einem 40 bis 50 Jahre alten Mann. Er ist circa 1,80 Meter groß, trug eine Brille und ein Basecap. Er war mit einem weißen T-Shirt mit buntem Aufdruck, einer Umhängetasche der Marke "Eastpak", einem grauen Rucksack, einer grauen kurzen Hose und schwarzen Sneakern mit weißer Sohle bekleidet. Sollte Ihnen diese Person aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

5. Autofenster eingeschlagen,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Vor dem Obertor, Mittwoch, 18.06.2025, 9.30 Uhr bis 14.15 Uhr

(da)Im Laufe des Mittwochs wurde in Bad Homburg (Ober-Erlenbach) die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen. Zwischen 9.30 Uhr und 14.15 Uhr parkte ein grauer Porsche Cayenne in der Straße "Vor dem Obertor", als Unbekannte die Scheibe mit einem Stein einschlugen. Ob die Täter etwas aus dem Auto stehlen wollten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Entwendet wurde zumindest nichts. Mögliche Hinweise zu der Tat bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg melden.

