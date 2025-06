PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Stromverteilerkasten gestohlen +++ 15-Jähriger verprügelt +++ Motorradfahrer verunglückt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Stromverteilerkasten samt Kabel gestohlen

Bad Homburg, Brunnenallee

Dienstag, 17.06.2025, 17:30 Uhr - Mittwoch, 18.06.2025, 09:00 Uhr

(Sü)Von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 09:00 Uhr haben Unbekannte in Bad Homburg einen Stromverteilerkasten samt Kabel gestohlen. Die Täter begaben sich zu dem im Park aufgestellten Stromverteilerkasten in der Brunnenallee. Hier entwendeten sie den Stromverteilerkasten samt Starkstromkabel. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

2.Jugendliche verprügeln 15-Jährigen

Bad Homburg, Landgraf-Friedrich-Straße

Mittwoch, 20:00 Uhr

(Sü) Am Mittwochabend haben in Bad Homburg mehrere junge Männer auf einen 15-Jährigen eingeschlagen. Gegen 20:00 Uhr kam es auf einem Bolzplatz an der Landgraf-Friedrich-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Jugendgruppe. Im weiteren Verlauf des Streits schlug einer der Täter dem Jugendlichen ins Gesicht und würgte ihn. Nach dem der Verletzte zu Boden stürzte, wurde weiter auf ihn eingetreten und eingeschlagen. Anschließend flüchteten die Schläger in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

3.Motorradfahrer verunglückt

Königstein, Landesstraße 3025

Mittwoch, 18.06.2025, 16:50 Uhr

(TK) Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Erlensee war am Mittwochnachmittag mit seinem Kraftrad der Marke Honda auf der Landesstraße 3025 aus Richtung Feldberg kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 8 unterwegs.

Vermutlich aufgrund nicht ordnungsgemäß angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Fahrzeugführer gegen 16:50 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad, touchierte eine Leitplanke und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen am Unterschenkel zu und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das nächstgelegen Krankenhaus gebracht werden.

Der Schaden am Motorrad wird auf ca. 1.000EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell