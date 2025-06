PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte beschädigten Kirchenfenster +++ Mercedes gestohlen +++ Porsche geöffnet und Münzgeld gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannte beschädigten Kirchenfenster, Usingen, Kransberg, Schloßstraße, Sonntag, 01.06.2025, 12 Uhr bis Freitag, 13.06.2025, 12 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Kirchenfenster in Usingen (Kransberg) beschädigt. Zwischen dem 1. und dem 13. Juni zerstörten die Täter ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes in der Schloßstraße. Ein weiteres Fenster wurde ebenfalls beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

2. Mercedes gestohlen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Industriestraße, Donnerstag, 12.06.2025, 20 Uhr bis Freitag, 13.06.2025, 7 Uhr

(da)In der Nacht auf Freitag wurde in Friedrichsdorf (Seulberg) ein Auto gestohlen. Der graue Mercedes C 200 CDI war seit Donnerstagabend in der Industriestraße geparkt. Gegen 7 Uhr morgens mussten die Besitzer die Feststellung machen, dass von dem Auto jede Spur fehlte. Unbekannte hatten es in der Nacht gestohlen. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-EM 9418" angebracht waren. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Porsche geöffnet und Münzgeld gestohlen, Königstein, Altkönigstraße, Dienstag, 17.06.2025, 5.30 Uhr

(da)Am Dienstag haben Jugendliche in Königstein Münzgeld aus einem Auto entwendet. Gegen 9.30 Uhr stand der schwarze Porsche 911 auf einem Hof in der Altkönigstraße. Zwei unbekannte Personen traten an das Fahrzeug heran und öffneten es. Aus dem Inneren erbeuteten sie Münzgeld, während sie nach Wertvollem suchten. Sie wurden jedoch von Zeugen bei der Tat ertappt und rannten anschließend die Altkönigstraße entlang davon. Einer der beiden wird als 14 bis 16 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit lockigen, schwarzen Haaren, braunem Teint, lila Shorts, Turnschuhen und einem dunklen, langärmeligen Sweatshirt beschrieben. Sein Komplize war zwischen 14 und 17 Jahre alt. Eine nähere Beschreibung zu ihm liegt nicht vor. Sollten Sie die beiden Diebe bemerkt haben oder auf sonstige Weise zur Aufklärung der Tat beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell