POL-HG: 34-jähriger verprügelt+++körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Kronberg+++Mehrere Einbruchsdiebstähle+++Toter Hund nach Verkehrsunfall

34-jähriger am Rathausplatz verprügelt

Bad Homburg, Rathausplatz 13.06.2025, 19:00 Uhr

Der Geschädigte ging am Bad Homburger Rathausplatz auf zwei Männer zu und fragte diese nach Feuer. Kurz darauf entwickelte sich ein verbaler Streit und im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei schlugen die beiden Täter mehrfach mit den Fäusten und den Füßen auf den Geschädigten ein. Nachdem dieser am Boden lag, schlugen die Beiden zunächst weiter auf den 34-jährigen ein und entfernten sich im Anschluss in Richtung Bad Homburger Bahnhof. Das Duo wurde als ca. 25 Jahre alt, ca. 180 Meter groß, dünner Statur und kurzen hellen Haaren beschrieben. Als Bekleidung sollen beide ein gemustertes Hemd getragen haben.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Bad Homburger Polizei unter der Tel.Nr.: 06172-120 0 entgegen.

Körperverletzungen am Bahnhof Kronberg

Kronberg, Bahnhof 14.06.2025, 0:56 Uhr

Am Samstagabend kam es am Bahnhof Kronberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt 7 Personen, wobei mindestens zwei Personen verletzt wurden. Zwei Geschädigte befanden sich zusammen mit einem zugehörigen Zeugen, auf dem Rückweg vom Brunnenfest in Oberursel (Taunus.), in einem Linienbus. Bereits im Bus kam es zur verbalen Auseinandersetzung zwischen der Gruppe der Geschädigten und einer ebenfalls dort befindlichen Gruppe aus 5 Jugendlichen. Nach dem Ausstieg am Bahnhof Kronberg wurde ein Geschädigter zu Boden geworfen und aus der 5er-Gruppe heraus auf ihn eingetreten. Der zweite Geschädigte, welcher zwischen die angreifende Gruppe und den am Boden liegenden Geschädigten trat, wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss konnten die Geschädigten in ein nahegelegenes Hotel flüchten

Personenbeschreibung:

1.Täter: Ca. 16-17 Jahre alt, beige Kappe der Marke "Gucci", Ohrringe in jedem Ohr, weißes T-Shirt, Jeanshose. 2.Täter: Schwarz gekleidet, ca. 16-17 Jahre alt. 3.Täter: Kräftige Statur, 16-17 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, lange Haare zum Zopf. Die Beiden weiteren Täter konnten nicht näher beschrieben werden.

Für Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein -06174/9266-0- in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Bad Homburg, Parkplatz Festplatz 13.06.2025, zw. 09:30 und 10:15 Uhr

Unbekannte schlugen an einem Pkw die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten daraus eine Tasche samt Inhalt. Im Tatzeitraum schlug ein Mann auf dem Bad Homburger Festplatzparkplatz an einem abgeparkten weißen Nissan die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete daraus eine Tasche samt deren Inhalt. Der Täter wird laut Zeuge als männlich, etwa 35-40 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll eine dunkelgraue Bekleidung getragen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0 entgegen

Einbruch in Einfamilienhaus in Kronberg

Kronberg, Parkstraße 14.06.2025, ca. 23:18 Uhr

Am späten Samstagabend kam es in der Parkstraße in Kronberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei welchem Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand.

Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück des Hauses und demontierten einen Bewegungsmelder. Im Anschluss wurde ein Fenster an der Rückseite aufgehebelt, wonach das Haus betreten und augenscheinlich durchsucht wurde. Den Tätern gelang die Flucht vom Tatort.

Für Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein -06174/9266-0- in Verbindung zu setzen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Oberursel Oberursel, Feldbergstraße 13.06.2025, 21:05 Uhr bis 14.06.2025, 12:40 Uhr

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück der Geschädigten. Die Täter versuchten sich über ein Fenster Zugang zum Inneren des Einfamilienhauses zu verschaffen. Aufgrund der Gewalteinwirkung mittels Werkzeugs beim Versuch das Fenster zu öffnen, wurden die Bewohner des Hauses wach. Diese erleuchteten den Hausflur und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es liegt keine Personenbeschreibung zu den unbekannten Tätern vor.

Falls sie im o.g. Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, oder andere Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel. (06171/6240/0)

Toter Hund nach Verkehrsunfall in Neu-Anspach Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Straße 13.06.2025. 22:14 Uhr

Am Freitag gegen 22:14 Uhr befuhr ein Pkw die Gustav-Heinemann-Straße. Zur selben Zeit befand sich dort eine Fußgängerin mit ihrem Hund. Auf Höhe einer bekannten Hausnummer wollte der Pkw einbiegen und übersah dabei den Hund der Fußgängerin. Es kam zur Kollision, der Hund blieb schwerverletzt liegen und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Nach dem Unfall fuhr der Unfallverursacher weiter die Gustav-Heinemann-Straße entlang, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es soll sich um einen silbernen Pkw handeln. Falls ihnen dieses Fahrzeug im genannten Zeitraum an der Unfallörtlichkeit aufgefallen ist melden sie sich bitte auf der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080.

