PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Noch freie Plätze - Verkehrssicherheit im Fokus: Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(da)Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Hochtaunus lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zu einem kostenlosen Pedelec-Training ein, das speziell auf die Bedürfnisse älterer Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zugeschnitten ist. Ziel der Veranstaltung ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und das Vertrauen im Umgang mit dem Pedelec zu stärken.

Pedelecs erfreuen sich wachsender Beliebtheit - auch bei älteren Menschen. Doch die höhere Geschwindigkeit und das veränderte Fahrverhalten stellen besondere Anforderungen an Fahrerinnen und Fahrer. Leider ergaben auch die Unfallzahlen der vergangenen Jahre, dass insbesondere ältere Mitmenschen auf Pedelecs an Unfällen überrepräsentiert waren. Aus diesem Grund bietet die Polizei neben diversen Fahrtrainings für Schülerinnen und Schüler nun auch ein Fahrtraining für Seniorinnen und Senioren an.

Was erwartet Sie? Das Training umfasst zunächst einen theoretischen Teil, bei dem wesentliche Verkehrsregeln, aktuelle Entwicklungen und sicherheitsrelevante Verhaltensweisen besprochen werden. Zudem erhalten alle Teilnehmenden wichtige Hinweise zur Verkehrssicherheit - etwa zum Pedelec, zu geeigneter Bekleidung und zur richtigen Trageweise eines Fahrradhelms. Im daran anknüpfenden praktischen Übungsteil werden typische Fahrsituationen simuliert und unter Anleitung geübt werden. Dazu zählen unter anderem:

- Aufsteigen/Absteigen - Slalomfahrten - Bremsübungen - Kreisfahrt - Kurvenfahrt

Termin:

24. Juli 2025, 9 bis 12.30 Uhr

Ort:

Verkehrsübungsplatz "Wolfsgarten", Am Wolfsgarten, 61250 Usingen

Teilnahme:

Kostenlos, eigenes Pedelec und geeigneter Helm sind mitzubringen

Anmeldung:

Interessensbekundungen bitte per Mail an jvs.hochtaunus.ppwh@polizei.hessen.de Bitte beachten Sie: Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung ist begrenzt. Eine gesicherte Teilnahme erfolgt erst nach einer Bestätigung seitens der Veranstaltungsleitung.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell