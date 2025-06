PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Kita +++ Anhänger gestohlen +++ Bewusstsein verloren und in Graben gelandet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Kita,

Bad Homburg, Meiereiberg, Dienstag, 10.06.2025, 17 Uhr bis Mittwoch, 11.06.2025, 7.25 Uhr

(da)In der Nacht auf Mittwoch kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Die bisher unbekannten Täter schlugen zwischen 17 Uhr und 7.25 Uhr ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Meiereiberg" ein. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schränke, machten jedoch nach aktuellem Kenntnisstand keine Beute. Schlussendlich hinterließen sie einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

2. Anhänger gestohlen,

Oberursel, An den drei Hasen, Donnerstag, 15.05.2025, 16 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 9 Uhr

(da)In den vergangenen Wochen haben Diebe in Oberursel einen Anhänger gestohlen. Seit dem 15. Mai war ein Anhänger der Marke "HUMBAUR" auf einem Parkplatzgelände in der Straße "An den drei Hasen" geparkt. Als die Besitzer am 10. Juni zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie fest, dass es nicht mehr an Ort und Stelle war. Unbekannte hatten den Anhänger entwendet, an dem zuletzt das Kennzeichen "HG-W 2800" montiert war. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

3. Bewusstsein verloren und im Graben gelandet, Bundesstraße 275 bei Usingen, Mittwoch, 11.06.2025, 14 Uhr

(da)Am Mittwoch geriet ein Autofahrer bei Usingen in den Straßengraben. Der 83-Jährige war gegen 14 Uhr mit einem VW auf der Bundesstraße 275 von Usingen kommend in Richtung Kransberg unterwegs. Auf dieser Strecke verlor er nach bisherigen Erkenntnissen das Bewusstsein und geriet in der Folge in den Straßengraben. Ein entgegenkommendes Auto konnte einen Zusammenstoß gerade noch vermeiden. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. Der 83-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften in Augenschein genommen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell