PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Baustellendiebe entwenden Wärmepumpen +++ Schülerin beschädigt Linienbus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Baustellendiebe entwenden Wärmepumpen, Bad Homburg, Gonzenheim, An den Brunnengärten, Montag, 02.06.2025 bis Donnerstag, 12.06.2025

(da)In den vergangenen Tagen waren auf einer Baustelle in Bad Homburg (Gonzenheim) Diebe zugange. Zwischen dem 2. und dem 12. Juni begaben sich die bislang unbekannten Täter auf das Gelände von drei Wohnhäusern in der Straße "An den Brunnengärten". Ihr Ziel waren drei bereits installierte Wärmepumpen im Wert von rund 30.000 Euro. Mit dieser Beute gelang ihnen anschließend die Flucht. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

2. Schülerin beschädigt Linienbus,

Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Donnerstag, 12.06.2025, 13.15 Uhr

(da)Am Donnerstag hat eine Schülerin die Scheibe eines Linienbusses beschädigt. Gegen 13.15 Uhr hielt der Bus in der Le-Lavandou-Straße, um nach Schulschluss Schülerinnen und Schüler an der Haltestelle einzusammeln. In dieser Situation schlug eine bislang unbekannte Schülerin mit einem Nothammer die Seitenscheibe im hinteren Bereich des Fahrgastraums ein. Der Schaden ist erst einige Zeit später aufgefallen und wird derzeit auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Bus ist jedoch videoüberwacht. Die Ermittlungen der Polizeistation Königstein dauern an. Mögliche Hinweise zur Verursacherin und zur Tat werden unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell