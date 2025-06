Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B27

Haunetal. Am späten Samstagnachmittag (07.06.) kam es gegen 15:45 Uhr auf der B27 zwischen Rhina und Rothenkirchen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 20-Jähriger aus Neuburg (Bayern) verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Citroen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Volvo eines 56-Jährigen und dessen 58-Jährigen Beifahrerin aus Berlin. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle Beteiligten zum Teil schwer verletzt. Eine Person wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Teile der Schutzplanken wurden ebenfalls beschädigt. Die B27 war zeitweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

