Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Rotenburg a.d. Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht Auffahrt B27, Bebra Mitte

Bebra. Zwischen dem 28.05. - 02.06.2025 kam es im Bereich der Zufahrt der B27, Bebra Mitte in Fahrtrichtung Bad Hersfeld zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Dort kam vermutlich ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn an und beschädigte mehrere Meter der dortigen Schutzplanke. Unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. An den Schutzplanken entstand ein Sachschaden von 1400,- EUR

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer, Verursacher oder möglichen beteiligten Pkw geben können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623-9370 in Verbindung

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda - PHK Hübner

