POL-HG: Trickbetrüger in Wohnung +++ Katzendiebin in Steinbach +++ An Bushaltestelle bestohlen +++ BMW beschädigt

1. Trickbetrüger in Wohnung,

Bad Homburg, Falkensteiner Straße, Donnerstag, 12.06.2025, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(da)Am Donnerstag drangen Trickdiebe in eine Wohnung in Bad Homburg ein. Gegen 12 Uhr klingelte es an der Tür eines Haushalts in der Falkensteiner Straße. Zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens stellten sich vor und gaben an, dringend in das Haus müssen. Während einer der beiden die Bewohnerin ablenkte, durchsuchte sein Komplize sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Schlussendlich verließen die Trickdiebe das Zuhause der Seniorin mit diversem Schmuck im Gepäck. Sie stiegen in einen rostbraunen Kombi und fuhren in Richtung Gluckensteinweg davon. Der Diebstahl fiel erst später auf. Bei den beiden Trickdieben handelte es sich um zwei Männer im Alter von 35 bis 45 Jahren. Sie waren 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatten braune kurze Haare. Einer der beiden trug eine Strickjacke, Capri-Jeans und eine Sonnenbrille. Sein Komplize trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift, ebenfalls Capri-Jeans und eine umgedrehte Baseballmütze. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wenn Sie den rostbraunen Kombi oder die beiden beschriebenen Personen gesehen haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Katzendiebin in Steinbach,

Steinbach, Berliner Straße, Freitag, 13.06.2025, 22 Uhr

(da)Am Freitag hat eine bislang unbekannte Frau in Steinbach eine Katze gestohlen. Gegen 22 Uhr hielt sich ein Steinbacher auf seinem Grundstück in der Berliner Straße auf, als er mit einer Frau ins Gespräch kam. Im Laufe der Unterhaltung wollte er der Fremden seine Katzen zeigen und lud sie auf sein Grundstück ein. In einem unbeobachteten Moment griff die Frau jedoch einen der drei Wochen alten Vierbeiner und flüchtete mit diesem zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei der Katzendiebin soll es sich um eine etwa 1,80 Meter große, kräftige Frau mit kurzen blonden Haaren handeln. Sie soll 40 bis 45 Jahre alt gewesen sein und einen weißen Rock getragen haben. Auffällig sei auch ihre unreine Haut gewesen. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun und nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 mögliche Hinweise entgegen.

3. An Bushaltestelle bestohlen,

Friedrichsdorf, Prof.-Wagner-Straße, Samstag, 14.06.2025, 9.50 Uhr

(da)Am Samstagmorgen wurde ein 72-jähriger Friedrichsdorfer an einer Bushaltestelle bestohlen. Gegen 9.50 Uhr saß der Herr an einer Bushaltestelle in der Prof.-Wagner-Straße in Friedrichsdorf, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde, ob er ihm Geld wechseln könne. Als der 72-Jährige sein Portemonnaie zückte, gelang es dem Dieb, in einem unachtsamen Moment Bargeld daraus zu entwenden. Anschließend ging der Täter in Richtung Hugenottenstraße davon. Der Dieb wurde später als etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und mit mitteleuropäischem Aussehen beschrieben. Er trug ein blaues Hemd sowie eine dunkle Hose und sprach akzentfreies Deutsch. Mögliche Hinweise zu der beschriebenen Person nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. BMW beschädigt,

Oberursel, Gattenhöferweg, Sonntag, 15.06.2025, 2 Uhr bis 9 Uhr

(da) In Oberursel wurde am Sonntag ein Auto mutwillig beschädigt. Ein Oberurseler parkte seinen weißen BMW G7X gegen 2 Uhr im Gattenhöferweg. Als er gegen 9 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Rücklichter beschädigt worden waren. Der Schaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

