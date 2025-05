POL-S: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 29-Jähriger

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagvormittag (27.05.2025) in einer Wohnung an der Straße Am Ochsenwald Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die beiden Männer klingelten gegen 09.00 Uhr an der Wohnung eines älteren Ehepaares. Sie gaben sich gegenüber dem Mann als Mitarbeiter eines Telefonunternehmens aus und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Während der Senior ...

mehr