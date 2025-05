Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Einbruch in Autohaus - Tatverdächtigen festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (27.05.2025) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Autohaus an der Beethovenstraße eingedrungen zu sein. Ein Anwohner beobachtete gegen 03.15 Uhr zwei Männer, die offenbar gerade dabei waren, das Gebäude unbefugt zu betreten. Die beiden Männer gelangten auf unbekannte Weise in die Tiefgarage und von dort in das Autohaus. Sie sollen die Theke durchwühlt, eine Geldkassette herausgerissen und rund 17 Euro Bargeld gestohlen haben. Anschließend sollen die beiden Männer über ein Fenster geflüchtet sein. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten den 27-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Millöckerstraße fest. Der junge Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (28.05.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Sein Komplize trug einen dunklen Pullover und flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

