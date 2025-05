Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldspielautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Mann ist am frühen Dienstagmorgen (27.05.2025) in eine Gaststätte an der Arlbergstraße eingebrochen und hat mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Der Einbrecher hebelte gegen 03.10 Uhr ein Fenster auf und stieg in die Gaststätte. Dort brach er zwei Geldspielautomaten auf, entnahm das Bargeld und flüchtete. Er trug einen hellen Pullover, eine dunkle Hose und helle Handschuhe. Über dem Gesicht trug er eine Mund-Nasen-Maske. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

