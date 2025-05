Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Trickbetrüger erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagvormittag (27.05.2025) in einer Wohnung an der Straße Am Ochsenwald Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die beiden Männer klingelten gegen 09.00 Uhr an der Wohnung eines älteren Ehepaares. Sie gaben sich gegenüber dem Mann als Mitarbeiter eines Telefonunternehmens aus und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Während der Senior mit einem der Männer in den Keller zum Telefonanschluss ging, blieb der mutmaßliche Komplize an der Wohnungstür zurück. Zirka 15 Minuten später gingen die beiden Betrüger wieder. Erst gegen 17.00 Uhr stellte die Ehefrau fest, dass ihr Schmuck gestohlen wurde und alarmierte die Polizei. Die Täter waren etwa 185 Zentimeter groß und rund 40 Jahre alt. Einer war schwarz, der andere grau gekleidet. Einer der Männer hatte eine Kladde dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

