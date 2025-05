Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohen Sachschaden zwischen Trassenheide und Karlshagen (LK V-G)

PR Heringsdorf (ots)

Am 01.05.2025 gegen 13:44 Uhr ereignete auf der L264 zwischen den Ortschaften Trassenheide und Karlshagen ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden.

Ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr mit seinem PKW Skoda die L264 aus Karlshagen kommend in Fahrtrichtung Trassenheide. Dabei kam er aus noch nicht geklärter Ursache, zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, fuhr dann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW Ford zusammen. Der Fahrzeugführer des PKW Skoda verletzte sich dabei leicht. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW Ford blieb unverletzt. Seine 72-jährige Beifahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die beiden leicht verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Weiterhin kam die Freiwillige Feuerwehr Karlshagen zur Unterstützung der Rettungskräfte zum Einsatz. Beide Richtungsfahrbahnen mussten für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

