Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung gestellt

Demmin (ots)

Am 01.05.2025, gegen 09:50 Uhr, wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass sich eine männliche Person an der Kahldenbrücke aufhält und dort Objekte beschmiert. Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin konnten im Nahbereich den 28-jährigen, deutschen Mann sowie seine weibliche Begleitung feststellen, welche mit der Beschreibung des Zeugen übereinstimmten. Auch konnten die Beamten Beschädigungen an der Kahldenbrücke feststellen, welche mittels unbekannten Gegenstandes aufgebracht worden waren. Hierdurch entstand geringer Sachschaden. Bei der Überprüfung der Personalien der weiblichen Begleitung stellte sich zudem heraus, dass gegen die 21-jährige, deutsche Frau ein offener Haftbefehl bestand. Dieser konnte durch Zahlung eines Geldbetrages abgewendet werden, sodass die Frau auf freiem Fuß verbleiben konnte. Gegen den männlichen Tatverdächtigen wird nun wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Zeugen für das umsichtige Handeln, wodurch eine schnelle Reaktion seitens der Polizei möglich war.

Im Auftrag Matthias Paa Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

