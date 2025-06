POL-HG: Auseinandersetzung mit Pfefferspray +++ Lack zerkratzt +++ Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Vollsperrung nach Unfall +++ Rollstuhl sucht Besitzerin bzw. Besitzer

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung mit Pfefferspray,

Oberursel, Adenauerallee, Dienstag, 17.06.2025, 18.10 Uhr

(da)Am Dienstagabend kam es in Oberursel zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden, bei der Pfefferspray eingesetzt wurde. Gegen 18.10 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei in die Adenauerallee gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war es vor einer Pizzeria zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher gekommen. Diese hatten sich vor der Lokalität sowie in der angrenzenden Parkanlage gegenseitig mit Pfefferspraypistolen besprüht. Durch diese Sprühstöße erlitten einige Beteiligte Augenreizungen. Eine rettungsdienstliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte einer der für die Tat in Betracht kommenden jungen Männer festgenommen werden. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Frankfurt. Höchstwahrscheinlich war ein vorheriger Streit aus dem privaten Umfeld der Beteiligten ausschlaggebend für die Auseinandersetzung am Dienstagabend. Die Kriminalpolizei fahndet nach einem weiteren möglichen Täter. Dieser ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat blonde Haare und ein eher dreieckiges Gesicht. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Lack zerkratzt,

Bad Homburg, Gonzenheim, Erlenweg, Samstag, 14.06.2025, 20 Uhr bis Sonntag, 15.06.2025, 9.30 Uhr

(da)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Bad Homburg (Gonzenheim) ein Auto zerkratzt. Zwischen 20 Uhr und 9.30 Uhr stand ein grauer Cupra Formentor im Erlenweg, als die Täter die Motorhaube des Fahrzeugs zerkratzten und einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachten. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Königstein, Hainholzweg, Dienstag, 10.06.2025 bis Dienstag, 17.06.2025

(da)In den zurückliegenden Tagen haben Einbrecher versucht, in eine Wohnung in Königstein einzudringen. Zwischen dem 10. und dem 17. Juni gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Hainholzweg. Hier versuchten sie, die Terrassentür im Erdgeschoss sowie ein weiteres Fenster aufzuhebeln. Da diese Versuche jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren, mussten die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder abziehen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein zu wenden.

4. Vollsperrung nach Unfall,

Bundesstraße 456 bei Eschbach, Dienstag, 17.06.2025, 11 Uhr

(da)Am Dienstagmittag musste die Bundesstraße 456 bei Limburg (Eschbach) nach einem Verkehrsunfall zeitweise vollständig gesperrt werden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 58-Jähriger in einem Ford von Usingen kommend in Richtung Grävenwiesbach. Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Lkw in die entgegengesetzte Richtung. Auf dieser Strecke geriet der 58-Jährige zunächst in den Gegenverkehr und kollidierte mit der von ihm aus linken Schutzplanke. Der Lkw-Fahrer versuchte noch, dem Ford auszuweichen, streifte ihn aber mit seiner rechten Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 456 zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

5. Rollstuhl sucht Besitzerin bzw. Besitzer, Bad Homburg, Mariannenweg, Donnerstag, 12.06.2025

(da)Die Polizeistation Bad Homburg ist auf der Suche nach der Besitzerin bzw. dem Besitzer eines Rollstuhls. Am 12. Juni fanden Rettungskräfte einen Pflegerollstuhl, der an einer Bushaltestelle im Mariannenweg abgestellt worden war. Aufgrund des Zustandes des Gefährts ist nicht davon auszugehen, dass jemand dieses dort einfach entsorgt haben könnte. Nun ist die Polizei auf der Suche nach der zugehörigen Person. Sollten Sie ein derartiges Fortbewegungsmittel vermissen, kontaktieren Sie die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0. Bitte beachten Sie, dass bei Abholung ein entsprechender Eigentumsnachweis erforderlich ist.

