PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bad Homburg, L 3205

Wetterauer Straße Donnerstag, 19.03.2025, 22:50 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Bad Homburg auf der L 3205 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Eine junge Frau aus Frankfurt kam mit ihrem schwarzen Mini beim Abbiegen von der L 3205 in die Wetterauer Straße aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden weißen Audi. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt. Der 33-jährige Audi Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin aus Bruchköbel wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell