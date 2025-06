PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Schwerverletzter nach Kradunfall +++ Falsche Polizeibeamte +++ Fahrraddiebstahl +++ mehrere Einbrüche +++ mehrere Verkehrsunfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Fahrraddiebstahls

61381 Friedrichsdorf, Zum Köpperner Tal

Samstag, 21.06.2025, zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück des Geschädigten und entwendeten das durch ein Schloss gesicherte türkisfarbene E-Bike, Marke Cube.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

61440 Oberursel (Taunus), Rotbornstraße

Donnerstag, 19.06.2025, 10:30 Uhr bis Freitag, 20.06.2025, 08:45 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag kam es in der Rotbornstraße in Oberursel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zum Grundstück der Geschädigten. Sie hebelten ein Fenster im 1. OG auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Sie suchten das Haus nach Wertgegenständen ab und entfernten sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW

61440 Oberursel (Taunus), Altkönigstraße Freitag, 20.06.2025, 12:15 Uhr bis 15:00 Uhr

Im o.g. Zeitraum versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Altkönigstraße in Oberursel Gegenstände aus einem PKW zu entwenden. Die Geschädigte parkte ihren PKW, einen weißen Mercedes GLA 220 d, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und ging spazieren. In diesem Zeitraum schlugen die Täter die hintere rechte Seitenscheibe des PKW ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sie sich ohne Beute in unbekannte Richtung. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus LKW (bis 3,5t) 61440 Oberursel (Taunus), Hauffstra Freitag, 20.06.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 21.06.2025, 08:00 Uhr Im o.g. Tatzeitraum parkte der Geschädigte seinen LKW bis 3,5 Tonnen, einen grauen Renault Master, in der Hauffstraße in Oberursel am Fahrbahnrand. Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten das Türschloss aufzuhebeln um somit den LKW zu öffnen. Dies gelang ihnen nicht und sie entfernten sich vom Tatort. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Falsche Polizisten in Kronberg

61476 Kronberg

Mittwoch, 18.06.2025, 17 Uhr bis Freitag, 20.06.2025, 14.05 Uhr

Falsche Polizeibeamte haben eine Seniorin von Mittwoch bis Freitag um Geld und Schmuck betrogen. In den zahlreichen Telefonaten wurde der Geschädigten von einer Räuberbande erzählt, die es auf sie abgesehen habe. Um sie und ihre Wertsachen zu schützen, wurde sie von den Betrügern aufgefordert ihren Schmuck und Bargeld zu sammeln und einem Boten zur sicheren Verwahrung zu übergeben. Dem Betrüger gelang es derart auf die Geschädigte einzuwirken, dass sie mindestens zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ihren Schmuck, Bargeld und ihre Bankkarte an der Wohnungstür an unbekannte Personen übergab. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Die "echte" Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Bargeld oder Wertgegenstände. Die Polizei nimmt kein Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung entgegen. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Seien Sie misstrauisch: Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen oder einschüchtern. Legen Sie einfach auf. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie schon Opfer geworden sind. Sprechen Sie mit Angehörigen, die Opfer werden könnten, über diese Betrugsmasche.

Einbruch in Seniorenheim

61476 Kronberg, Am Weißen Berg

Samstag, 21.06.2025, 11.30 Uhr bis 12.20 Uhr

Am Samstagmittag sind Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung eines Seniorenheims eingedrungen und entwendeten dabei hochwertigen Schmuck. Die Täter gelangten unbemerkt in das Seniorenheim und brachen dort die Eingangstür einer Wohnung auf. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und flüchteten letztlich mit ihrer Beute in Form von Schmuck in unbekannte Richtung. Den entstandenen Sachschaden an der Wohnung schätzt die Polizei auf 300,- Euro. Zeugen berichteten von zwei unbekannten Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Bei dem 1. Täter handelt es sich um eine männliche Person, europäisches Erscheinungsbild, ca. 40-45 Jahre alt, helle Haare, helles Hemd und einer beigen, langen Hose. Täter 2 ist männlich, ca. 40-45 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, helle Haare, trug helle Kleidung und eine schwarze, rechteckige Umhängetasche.

Die Polizei Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

Fahrrad aus Kellerraum gestohlen

61462 Königstein, Wiesbadener Straße

Sonntag, 15.06.2025, 15 Uhr bis Freitag, 20.06.2025, 16 Uhr

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wiesbadener Straße waren zwischen Sonntag und Freitag Fahrraddiebe zugange. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und brachen das Vorhängeschloss eines Kellerraums auf. Hieraus entwendeten sie ein hochwertiges grünes Mountainbike der Marke "Rose".

Die Polizei Königstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Usingen

61250 Usingen, Kaethnerstraße

Sonntag, 22.06.2025, 00:35 Uhr

In der Nacht zum Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zunächst wurde die Garage angegangen und das Tor aufgehebelt, daraus wurde jedoch nichts entwendet. Anschließend machten sie sich an einem Rollladen des Hauses zu schaffen, um eine Terrassentür aufzubrechen. Dabei wurden die Täter aber scheinbar gestört, da sie anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor, mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Usingen zu melden: 06081 /9208 -0

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

61381 Friedrichsdorf, Lilienweg

Freitag, den 20.06.2025, 14:45 Uhr - 17:10 Uhr

Am Freitag zwischen 14:45 Uhr und 17:10 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand parkender schwarzer VW Golf in dem Lilienweg in Friedrichsdorf beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den parkenden PKW. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der verursachte Sachschaden wird auf 5.000,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

61352 Bad Homburg, Frankfurter Landstraße 34 Samstag, 21.06.2025, 14:24 Uhr

Am Samstag, 21.06.2025, kam es in Bad Homburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem PKW. Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr die Frankfurter Landstraße aus Richtung Europakreisel kommend in Richtung Ober-Eschbach. An der Einmündung Ahornweg Ecke Frankfurter Landstraße übersah der Wartepflichtige 43-jährige PKW-Führer den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsbeteiligten. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Infolge der Unfallaufnahme musste die Frankfurter Landstraße über einen längeren Zeitraum voll gesperrt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

61440 Oberursel (Taunus), Pfeiffstraße

Freitag, 13.06.2025, 10:00 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 10:00 Uhr

Bereits vergangenes Wochenende kam es in der Pfeiffstraße in Oberursel auf dem Parkplatz des dortigen Aldi zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den PKW des Geschädigten, einen grauen VW T-ROC, an der rechten Fahrzeugseite. In der Folge entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Der an dem PKW des Geschädigten entstandene Sachschaden wird auf 2.500,- Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

61440 Oberursel (Taunus), Am Gaßgang

Sonntag, 22.06.2025, 02:05 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Gaßgang" in Oberursel. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW aus einer Parklücke heraus. Dabei kam es zur Kollision mit der Fahrzeugfront des PKW des Geschädigten, einem schwarzen Mercedes E220d. Dieser stand geparkt auf einem gegenüberliegenden Anwohnerparkplatz. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 2000,- Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 in Verbindung zu setzen. Gerne werden Hinweise auch über die Online-Wache der hessischen Polizei entgegengenommen (www.polizei.hessen.de).

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

61389 Schmitten, Seelenberger Straße

Freitag, 20.06.2025, 20:10 Uhr

Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Fahrrad und Pkw wurde der Radfahrer schwer verletzt. Ein 28-jähriger befuhr mit seinem Rennrad die Seelenberger Straße, als er in einer Rechtskurve vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet, wo in diesem Moment ein Mercedes entgegenkam. Der 38-jährige Fahrer des Mercedes versuchte noch, auszuweichen und streifte dabei sogar eine Mauer, jedoch konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei erlitt der Rennradfahrer neben Prellungen und Schürfwunden trotz Helm auch Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Der Autofahrer blieb unverletzt, den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro.

Verkehrsstraftaten durch Wildunfall aufgedeckt

61250 Usingen / Merzhausen, B275

Freitag, 20.06.2025, 23:25 Uhr

Eine überraschende Wendung nahm die Unfallaufnahme nach dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Reh. Während das Reh nach dem Unfall auf der B275 zwischen Merzhausen und Usingen seinen Verletzungen erlag, war der Peugeot einer 29-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizisten dann fest, dass weder der Pkw über eine notwendige Pflichtversicherung, noch die Fahrerin über eine Fahrerlaubnis verfügte und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

