POL-WI: Einbrecher zugange +++ Katalysator abmontiert +++ Auto mit Farbe beschmiert

1. Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, 23.05.2025, 16.30 Uhr bis 26.05.2025, 07.20 Uhr

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurde eine Kindertagesstätte in der Graf-von-Galen-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und ließen aus einem Spind das aufgefundene Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern, Wiesbaden-Sonnenberg, Kettelerstraße, 22.05.2025 bis 26.05.2025

(pl)Ein Einfamilienhaus in der Kettelerstraße in Sonnenberg ist zwischen Donnerstag und Montag ins Visier von Einbrechern geraten. Die Täter hebelten Türen des Hauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Autowerkstatt,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 26.05.2025, 02.50 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in der Hagenauer Straße eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst erfolglos eine Tür aufzuhebeln und machten sich dann an einem Fenster zu schaffen, durch welches sie schließlich in die Werkstatt eindrangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde offenbar nichts entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, 11.05.2025, 17.00 Uhr bis 25.05.2025, 11.00 Uhr

(pl)Diebe hatten es innerhalb der vergangenen zwei Wochen in der Karl-Marx-Straße auf den Katalysator eines abgestellten Opel Astra abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Auto mit Farbe beschmiert,

Wiesbaden, Elsässer Platz, 24.05.2025, 14.00 Uhr bis 26.05.2025, 06.30 Uhr

(pl)Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter einen auf dem Elsässer Platz abgestellten Ford Transit mit Farbe besprüht. Der durch die Farbschmiererei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Eure geschätzt. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

