POL-WI: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern +++ 68-Jähriger angegriffen +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Eingebrochen

1. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, Wiesbaden, Mainzer Straße, 25.05.2025, 00.00 Uhr bis 00.30 Uhr

(pl)In der Nacht zum Sonntag kam es in einem Linienbus und im weiteren Verlauf an einer Bushaltestelle in der Mainzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 27-jähriger Mann war gegen Mitternacht am Wiesbadener Hauptbahnhof in den Bus der Linie 6 in Richtung Mainz-Kastel eingestiegen und im weiteren Verlauf mit einem Unbekannten in Streit geraten. Nach einem Handgemenge stiegen die beiden Kontrahenten an der Bushaltestelle in der Mainzer Straße aus, wo sich die Auseinandersetzung dann weiter fortsetzte, bevor sich der Unbekannte schließlich in Richtung Hauptbahnhof entfernte. Der Unbekannte wurde als ca. 25-30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftig, mit schwarzen Haaren, einem hellen Teint und einem "südländischen" Erscheinungsbild beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke und eine Baseballmütze getragen. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

2. 68-Jähriger angegriffen,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, 28.05.2025, 18.10 Uhr

(pl)Im Konrad-Adenauer-Ring wurde am Sonntagabend ein 68-jähriger Mann von einem unbekannten Täter angegriffen. Der Geschädigte war gegen 18.10 Uhr auf dem Bürgersteig unterwegs, als er völlig unvermittelt von einem entgegenkommenden Mann angegangen wurde. Der 68-Jährige konnte dem Angriff ausweichen, woraufhin der Unbekannte in Richtung Dostojewskistraße die Flucht ergriff. Der Angreifer wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa 1,70-1,80 Meter groß, mit einer Halbglatze und einem "osteuropäischen" Erscheinungsbild beschrieben. Getragen habe er einen auffällig grünen Mantel. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, bis 25.05.2025, 16:30 Uhr

(mv)In einem bislang unbekannten Tatzeitraum brachen Diebe einen Zigarettenautomaten in der Goerdelerstraße in Wiesbaden auf. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte der Automat in der Nacht auf Sonntag gewaltsam geöffnet worden sein. Der Sachschaden an dem Automaten wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Täter entkamen mit Zigaretten und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen nimmt das 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Sachbeschädigung an PKW,

Wiesbaden, Frankenstraße, 24.05.2025, 00:23 Uhr

(mv)In der Nacht auf Sonntag wurden zwei PKW in der Wiesbadener Frankenstraße beschädigt und dadurch ein Sachschaden von circa 2.000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen nach trat eine männliche Person gegen 00:25 Uhr an zwei dort geparkte Fahrzeuge heran und beschädigte diese mit Tritten. Der Randalierer wurde von einer Zeugin als männlich, schlank und groß beschrieben. Er soll dunkle Haare gehabt haben und mit einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein.

Hinweise zu der Tat, dem Täter oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. In Betrieb eingebrochen,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 24.05.2025, 00:28 - 00:53 Uhr

(mv)In der Nacht zum Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in einen Betrieb in der Stegerwaldstraße in Wiesbaden ein und knackte dort mehrere Schränke. Der Täter betrat das Gelände zu Fuß und hebelte eine Tür auf. Im Gebäude brach der Täter mehrere Behältnisse auf. Er entwendet Geldkassetten und Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Einbrecher wurde bei der Tat videografiert und kann daher folgendermaßen beschrieben werden. Er ist männlich und war mit einem weißen Kapuzenpullover und Jeanshose bekleidet. Er führte einen Koffer und eine Brechtstange mit sich. Hinweise zu der Tat, dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Auf Dach geklettert,

Wiesbaden, Klagenfurter Ring, 23.05.2025, 22:50 Uhr

(mv)In der Nacht von Freitag auf Samstag klettern drei Jugendliche auf einen PKW im Klagenfurter Ring in Wiesbaden und verursachten eine Delle im Dach. Die Randalierer wurden bei der Tat beobachtet und werden als 16-Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das 5. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

