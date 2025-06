PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizei informiert über Einbruchsschutz - Präventionsstand in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(da)Am Donnerstag, den 26. Juni, von 10 bis 16 Uhr ist die Polizei mit einem Präventionsstand vor dem Kurhaus in Bad Homburg vertreten. Im Fokus steht das wichtige Thema Einbruchsprävention.

Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Fachkommissariats für Eigentumsdelikte stehen vor Ort persönlich für Fragen rund um den Einbruchsschutz zur Verfügung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten praxisnahe Tipps, wie sie ihr Zuhause effektiv gegen Einbruch schützen können - von mechanischen Sicherungen über Verhaltenshinweise bis hin zu technischen Möglichkeiten. Neben der persönlichen Beratung am Infostand werden auch Flyer mit wichtigen Hinweisen in der Fußgängerzone sowie in Wohngebieten in Bad Homburg verteilt, um noch mehr Menschen für das Thema zu sensibilisieren.

Ziel der Aktion ist es, durch Aufklärung und Präsenz vor Ort einen Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen zu leisten. Die Polizei lädt alle Interessierten herzlich ein, den Stand zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

