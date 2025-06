PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pöbelei & Sachbeschädigung auf Supermarkt-Parkplatz +++ Zwei zerkratzte Autos +++ Erfolgloser Einbruch +++ Jugendlicher bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Pöbelei & Sachbeschädigung auf Supermarkt-Parkplatz, Bad Homburg, Gluckensteinweg, Dienstag, 24.06.2025, 17 Uhr

(da)Am Dienstag beschimpften drei Männer in Bad Homburg einen Rentner und beschädigten sein Auto. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 75-Jährige gegen 17 Uhr mit einem Einkaufswagen auf einem Supermarktparkplatz im Gluckensteinweg, als er von dem Trio angepöbelt worden sei. Als er nicht reagierte, sollen sie mehrfach gegen das auf dem Parkplatz abgestellte Auto getreten haben. Dadurch entstand ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro. Zeugen verständigten die Polizei, die die drei Tatverdächtigen zeitnah ermitteln und kontrollieren konnte. Gegen die 32- bis 40-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielten die drei einen Platzverweis.

2. VW zerkratzt,

Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, Montag, 23.06.2025, 15 bis 16 Uhr

(da)Am Montagnachmittag wurde in Friedrichsdorf (Köppern) ein Auto zerkratzt. Zwischen 15 und 16 Uhr parkte ein blauer VW Up in der Dreieichstraße. In diesem Zeitraum zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite und verursachten so einen Schaden von über 1.000 Euro. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Mehrere tausend Euro Schaden an zerkratztem Auto, Königstein, Mammolshain, Schwalbacher Straße, Dienstag, 24.06.2025, 11 Uhr bis 14 Uhr

(da)Unbekannte zerkratzten am Dienstag ein Auto in Königstein (Mammolshain) und verursachten so einen Schaden von mehreren tausend Euro. Der graue Land Rover Discovery stand zwischen 11 und 14 Uhr unter einem Carport auf einem Privatgrundstück in der Schwalbacher Straße. In diesem Zeitraum zerkratzten die Täter das Auto derart, dass ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand. Die Polizeistation Königstein ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer (06174) 9266-0 Hinweise entgegen.

4. Erfolgloser Einbruch,

Glashütten, Schloßborn, Grabenstraße, Freitag, 20.06.2025, 12 Uhr bis Dienstag, 24.06.2025, 13.30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in Glashütten (Schloßborn) erfolglos. Am Dienstagmittag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Grabenstraße fest, dass ihre Hauseingangstür Hebelspuren aufwies. Offensichtlich hatten Einbrecher versucht, in das Haus einzudringen, waren aber bei ihrem Vorhaben gescheitert. Nach ersten Ermittlungen lässt sich der Einbruchsversuch auf die Zeit von Freitag- bis Dienstagmittag eingrenzen. Sollten Sie in diesem Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

5. Jugendlicher auf E-Scooter bei Unfall verletzt, Bad Homburg, Höhestraße, Dienstag, 24.06.2025, 19.15 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg wurde am Dienstagabend ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer verletzt. Der 15-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit seinem Roller auf der Höhestraße von der Castillostraße kommend in Richtung Kirdorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Dietigheimer Straße missachtete er eine für ihn geltende rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einem grauen Golf, der von der Friedberger Straße kommend die Dietigheimer Straße befuhr und aufgrund einer für ihn geltenden grünen Ampel Vorfahrt hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Jugendliche verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

