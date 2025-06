PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In Drogerie mit Messer bedroht +++ Reifendiebe bocken Transporter auf +++ Mehrere tausend Euro Schaden durch erfolglose Einbruchsversuche +++ Straßensperrung nach Alleinunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Drogerie mit Messer bedroht,

Usingen, Neuer Marktplatz, Donnerstag, 26.06.2025, 11.30 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde eine Frau in einer Drogerie in Usingen von einem Unbekannten bedroht. Gegen 11.30 Uhr hielt sich die Kundin in dem Geschäft am Neuen Marktplatz auf, als sie plötzlich ein Klicken hörte. Daraufhin drehte sie sich um und sah einen fremden Mann, der ihr ein Messer vorhielt. Fluchtartig rannte die Frau aus der Drogerie. Die Polizei wurde verständigt, doch von dem Unbekannten fehlte jede Spur. Es handelte sich um einen etwa 35 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann. Er hatte eine dickliche Statur, ein rundes Gesicht, eine Glatze beziehungsweise sehr kurz geschorenes dunkles Haar, leichte Bartstoppeln und dunkle Augenringe sowie braune Augen. Er war mit einem hellen T-Shirt, beigen, knielangen Bermuda-Shorts und einer schwarzen Bauchtasche bekleidet. Die Frau beschrieb ihn außerdem als Person mit südeuropäischem Erscheinungsbild. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun in dem Fall und nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 Hinweise zur beschriebenen Person sowie zur Tat entgegen.

2. Reifendiebe bocken Transporter auf,

Kronberg, Oberhöchstadt, Altkönigstraße, Mittwoch, 25.06.2025, 15.45 Uhr bis Donnerstag, 26.06.2025, 8.15 Uhr

(da)Zwischen Mittwoch und Donnerstag gelangten Reifendiebe in Kronberg (Oberhöchstadt) an Beute. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 8.15 Uhr bockten sie einen in der Altkönigstraße abgestellten weißen Peugeot Boxer auf, indem sie mehrere Holzpaletten unter die Radhalterungen schoben. So konnten sie die Räder abmontieren und in unbekannte Richtung flüchten. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Mehrere tausend Euro Schaden durch erfolglose Einbruchsversuche, Glashütten, Schloßborn, Im Seyen, Sonntag, 22.06.2025, 12 Uhr bis Donnerstag, 26.06.2025, 13.15 Uhr

(da)Zwischen Sonntag und Donnerstag haben Einbrecher erfolglos versucht, in ein Wohnhaus in Glashütten (Schloßborn) einzusteigen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Täter Zugang zum Grundstück in der Straße "Im Seyen". An verschiedenen Fenstern und Türen im Erdgeschoss versuchten sie, diese aufzuhebeln. Sämtliche Versuche schlugen jedoch fehl, weshalb die Täter unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Sollten Sie die Einbruchsversuche bemerkt haben, nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 Ihre Hinweise entgegen.

4. Straßensperrung nach Autounfall,

L 3025 bei Schmitten, Donnerstag, 26.06.2025, 15.40 Uhr

(da)Am Donnerstag musste die Landesstraße 3025 bei Schmitten (Altweilnau) nach einem Unfall kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 18-Jähriger in einem Smart von Hunoldstal in Richtung Bundesstraße 275. In einer Kurve verlor er jedoch, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und kam im rechten Seitengraben zum Stehen. Der Smart war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen musste der Streckenabschnitt kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell