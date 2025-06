PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kein Geld für Geldautomatensprenger +++ Mehrere Leitpfosten umgefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kein Geld für Geldautomatensprenger,

Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Dienstag, 24.06.2025, 3.30 Uhr

(da)Am frühen Dienstagmorgen scheiterten Unbekannte in Oberursel (Oberstedten) bei ihrem Vorhaben, einen Geldautomaten zu sprengen. Gegen 3.30 Uhr betraten zwei Täter den Parkplatz eines Bowling-Centers in der Hans-Mess-Straße und steuerten zielstrebig einen dort befindlichen Geldautomaten an. Hier hebelten sie zunächst wiederholt an dem Gerät und versuchten schließlich, Gas in das Innere zu leiten. Ihr Vorhaben war jedoch zum Scheitern verurteilt. So beschädigten sie lediglich das Gehäuse des Automaten, auch zu einer Explosion kam es nicht. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung eines angrenzenden Fast-Food-Restaurants. Bei ihrer Tat wurden sie jedoch beobachtet. Bisher liegt lediglich die Personenbeschreibung vor, dass sie dunkel gekleidet waren und Tüten mit Werkzeug dabei hatten. Sollten Sie am Dienstag gegen 3.30 Uhr in der Hans-Mess-Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Ihre Hinweise entgegen.

2. Mehrere Leitpfosten umgefahren,

Landesstraße 3004 bei Schmitten, Mittwoch, 25.06.2025, 21.30 Uhr

(da)Am Mittwochabend überfuhr ein berauschter Autofahrer auf einer Landstraße mehrere Leitpfosten und Verkehrsschilder. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus Frankfurt mit einer Mercedes S-Klasse auf der L 3004 in Richtung Oberursel. Auf dieser Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten und Verkehrsschilder. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, kontaktierte jedoch kurze Zeit später selbst die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er durch seine Fahrweise einen Schaden von rund 27.000 Euro an seinem Fahrzeug und den Beschilderungen verursacht hatte. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er das Auto unter Drogeneinfluss geführt hatte. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell