POL-HG: Automat aufgebrochen +++ Zerkratzter PKW +++ Ein Auto, mehrere Unfälle

1. Automat aufgebrochen,

Königstein, Theresienstraße, Montag, 30.06.2025, 0.35 Uhr

(da)Am Montag kurz nach Mitternacht brachen Jugendliche einen Automaten in Königstein auf. Gegen 0.35 Uhr nahmen zwei bislang unbekannte Täter den Eisausgabeautomaten in der Theresienstraße, Ecke Herrnwaldstraße, ins Visier. Mit Eisenstangen brachen sie den Automaten auf und verursachten dabei einen Schaden von über 1.000 Euro. Anschließend entwendeten sie das darin befindliche Münzgeld. Eine Videokamera filmte das Duo jedoch bei der Tat. Die Polizei fahndet nun nach zwei Männern im Alter von 16 bis 20 Jahren. Beide hatten eine schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Einer der Männer war etwa 1,70 Meter groß, trug eine weiße Basecap, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Sporthose und weiße Sneaker. Sein Komplize war etwa 1,75 Meter groß, hatte einen Oberlippenbart und trug ein orangefarbenes T-Shirt, eine blaue Jeans und dunkle Sneaker. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Zerkratzter PKW,

Oberursel, Bommersheim, Obere Bremengärten, Sonntag, 29.06.2025, 1 Uhr bis 8 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntag im Oberurseler Stadtteil Bommersheim ein Auto zerkratzt. Der grüne Audi 80 stand zwischen 1 Uhr und 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Obere Bremengärten". Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Ein Auto, mehrere Unfälle,

Oberursel, Königsteiner Straße (Kreisstraße 772) Montag, 30.06.2025, 13 Uhr

(da)Am Montag war ein Auto in und bei Oberursel an gleich mehreren Unfällen beteiligt. Gegen 13 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mann mit einem Ford Fiesta auf der Königsteiner Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Bundesstraße 455. Kurz vor dem Ortsausgang, auf Höhe eines Hotels, übersah der Ford-Fahrer bei einem Überholmanöver eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschildern und fuhr auf diese auf. Eigentlich war sein Auto aufgrund der Beschädigungen bereits hier nicht mehr fahrbereit. Der Mann begutachtete noch den Schaden am Auto und an der Beschilderung, setzte dann jedoch seine Fahrt über die Kreisstraße 772 fort. Kurz vor der Einmündung zur B 455 verlor der Ford aufgrund der erheblichen Fahrzeugschäden sein linkes Vorderrad. Dieses geriet in einen entgegenkommenden Seat und beschädigte auch dieses Fahrzeug. Somit war nun eine Weiterfahrt endgültig nicht mehr möglich. Ein Rettungswagen brachte den 84-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit wird davon ausgegangen, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen ausschlaggebend für die Fahrweise des Mannes waren. Sein Auto wurde abgeschleppt.

