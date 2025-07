PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall in Kronberg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Nachtrag zu schwerem Verkehrsunfall in Kronberg, Kronberg, Westerbachstraße, Freitag, 04.07.2025, 11.30 Uhr

(da)Am Freitagabend kam es in der Westerbachstraße in Kronberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem auch ein einjähriges Kind schwer verletzt worden war. Bedauerlicherweise muss die Polizei mitteilen, dass das Kind in der Nacht aufgrund der Unfallfolgen verstorben ist. Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern weiter an.

Verweis auf Ausgangsmeldung (4. Meldung): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6070276

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell