PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher steigen in Kindertagesstätte ein +++ Supermarkt und Bäckerei angegangen +++ Unbekannter stiehlt E-Scooter +++ Fahrzeug erheblich beschädigt +++ In Polizeifahrzeug gekracht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher steigen in Kindertagesstätte ein, Steinbach (Taunus), Wiesenau, Freitag, 04.07.2025, 17:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 07:00 Uhr

(fh)Über das zurückliegende Wochenende sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Steinbach eingebrochen. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr suchten die Langfinger die Einrichtung in der Straße "Wiesenau" auf und betraten unbemerkt deren Räume. Hier wurde ein Büro durchsucht und letztlich Bargeld entwendet. Die Täter verursachten darüber hinaus bei ihrem Vorgehen einen Schaden von 300 Euro.

Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

2. Supermarkt und Bäckerei angegangen,

Königstein, Klosterstraße, Sonntag, 06.07.2025, 01:30 Uhr bis 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag versuchten zwei Einbrecher in Königstein zunächst in einen Supermarkt einzubrechen. Nachdem dies fehlschlug, stiegen sie dann in eine angrenzende Bäckerei ein. Ersten Ermittlungen nach machte sich das Duo zwischen 01:30 Uhr und 01:45 Uhr an der Schiebetür des Marktes in der Klosterstraße zu schaffen. Als ihnen hier kein Einstieg gelingen wollte, hebelten sie die angrenzende Seitentür einer Bäckerei auf und entwendeten anschließend aus dem Verkaufsraum der Filiale unter anderem Bargeld, mit dem sie anschließend die Flucht ergriffen. Von den beiden Einbrechern liegt jeweils eine Personenbeschreibung vor. Einer war circa 1,70 m bis 1,80 m groß, oberkörperfrei (T-Shirt in rot war um den Kopf gewickelt) und trug weiterhin dunkle Jeans und schwarze Schuhe. Sein Begleiter war etwa gleichgroß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, helle Jeans und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Unbekannter stiehlt E-Scooter,

Bad Homburg, Gonzenheim, Am Bahnhof, Montag, 07.07.2025, 18:00 Uhr 18:05 Uhr

(fh)Am Montagabend stahl ein Dieb am Bahnhof des Bad Homburger Stadtteils Gonzenheim einen E-Scooter. Der Mann näherte sich gegen 18:00 Uhr dem mit einem Kabelschloss versehenen Roller mit dem Kennzeichen "233 ODO" und entwende beides. Der Täter wurde bei der Tat videografiert. Es handelt sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der etwa 1,80 m groß ist. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine dunkle Basecap, eine dunkelblaue Jacke, eine helle Hose samt schwarzem Gürtel sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Weiterhin führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Fahrzeug erheblich beschädigt,

Grävenwiesbach, Mönstadt, Untergasse, Sonntag, 06.07.2025, 21:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 05:15 Uhr

(fh)Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag an einem geparkten Fahrzeug in Grävenwiesbach-Mönstadt ausgelassen. Am Montagmorgen wies der in der Untergasse geparkte Seat Leon eines Mannes aus Grävenwiesbach mehrere Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 5.000 Euro. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur, daher erbittet sich Polizeistation Usingen Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

5. In Polizeifahrzeug gekracht,

Bad Homburg, Saalburgstraße, Montag, 07.07.2025, 12:10 Uhr

(cw)Am Montagmittag kollidierte ein PKW in Bad Homburg mit einem entgegenkommenden Streifenwagen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 12:10 Uhr war eine 73-Jährige mit ihrem VW auf der Saalburgstraße in Richtung Saalburgchaussee unterwegs und beabsichtigte, in Höhe der Hausnummer 102, über die gesamte Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden auf Streifenfahrt befindlichen Mercedes Vito der Polizei. Dessen 24-jähriger Fahrer versuchte noch, den Unfall zu vermeiden, kollidierte aber mit dem VW und einem am Straßenrand geparkten PKW. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Streifenwagen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell