POL-HG: Spirituosen entwendet +++ Einbrecher scheitern +++ Einbruch in Bürogebäude +++ Vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter

1. Spirituosen entwendet,

Oberursel, Frankfurter Landstraße, Sonntag, 06.07.2025, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(ro) Im Laufe des Sonntags haben Unbekannte aus einer Wohnung in Oberursel Spirituosen entwendet. Die Täter gelangten zwischen 14:00 und 16:30 Uhr unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Landstraße und machten sich gewaltsam an einer Wohnungstür im vierten Obergeschoss zu schaffen. Nachdem sie die Wohnräume durchwühlt hatten, machten sie sich mit mehreren Spirituosen aus dem Staub. Die Diebe hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

2. Einbrecher scheitern,

Friedrichsdorf, Seulberg, Obere Römerhofstraße, Freitag, 04.07.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 06.07.2025, 15:00 Uhr

(ro)In Friedrichsdorf-Seulberg scheiterten Einbrecher in den vergangenen Tagen beim Versuch, in ein Wohnhaus einzudringen. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr, gelangten die Täter über den Garten in den rückwärtigen Bereich des Anwesens in der "Oberen Römerstraße". Hier setzten sie mehrfach an, um die Terrassentür aufzuhebeln. Weshalb die Einbrecher schließlich von ihrem Vorhaben abließen und unverrichteter Dinge wieder von dannen zogen, ist nicht bekannt. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Einbruch in Bürogebäude,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Montag, 30.06.2025, 18:30 Uhr bis Dienstag, 01.07.2025, 08:00 Uhr

(ro)Zwischen Montag und Dienstag letzter Woche hatten Unbekannte in Oberursel Werkzeuge im Visier. Dies wurde am Freitag zur Anzeige gebracht. Die Täter betraten unbemerkt das Bürogebäude und ließen unter anderem mehrere Werkzeuge sowie Fahrzeugersatzteile mitgehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihre Hinweise in diesem Fall melden Sie bitte der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

4. Vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter, Neu-Anspach, Grävenwiesbach, Freitag, 04.07.2025

(ro)In Neu-Anspach und Grävenwiesbach kam es am Freitag vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art Anrufe sind vielseitig. Die Anrufer geben sich hierbei als Polizeibeamte aus und erreichen durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Die Betrüger haben es jedoch auf das Vermögen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert werden oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Die Polizei rät: Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft wird Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach den Hörer auf! Im Zweifel rufen Sie bei ihrer Polizei an.

