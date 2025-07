PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach Polizeieinsatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Festnahme nach Polizeieinsatz,

Bad Homburg, Frölingstraße, Mittwoch, 09.07.2025, 14 Uhr bis 17.30 Uhr

(da)Infolge eines psychischen Ausnahmezustands kam es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Bad Homburg, an dem auch Spezialkräfte beteiligt waren. Gegen 14 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der sich in seiner Wohnung in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Da konkrete Hinweise vorlagen, dass die Person im Besitz eines größeren Messers war und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, waren Polizei und Rettungskräfte unter Hinzuziehung von Spezialkräften zeitnah vor Ort. Schlussendlich gelang es den Einsatzkräften, die Person widerstandslos in Gewahrsam zu nehmen. Sie wurde zwecks weiterer medizinischer Betreuung in einer Fachklinik vorgestellt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell